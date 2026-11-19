Парламентът одобри проекта за придобиване на 57 нови самоходни гаубици CAESAR и и съответното спомагателно оборудване за формиране на 3 артилерийски дивизиона. "За" проекта гласуваха 158 депутати, "без" против" и с 19 "въздържали се". Финансирането на проекта ще се осъществи с помощта на инструмента SAFE, както и със средства от бюджета на Министерство на отбраната в рамките на отделените разходи за отбрана. Разплащанията по договорите за придобиване ще бъдат в евро. Крайната прогнозна сума за реализация на проекта е размер до 686 млн. евро.

Планира се доставката на техниката и въоръжението да се извърши в срок до 31 декември 2030 г.

Подарък за празника на Сухопътните войски или за определени фирми?

"Реализирането на този проект е от съществено значение за придобиване на нови способности от Сухопътните ни войски", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред депутатите. Той използва момента да поздрави Сухопътните войски за празника им.

"Честит празник на Сухопътни войски и от мен. Тематично точката за гаубиците влиза в днешния дневен ред точно на празника им. Придобиването на нови артилерйски системи е изключително важно за модернизацията на българската армия", каза Христо Гаджев от ГЕРБ.

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че подкрепя модернизацията на Българската армия, но според него прозират усещания, че има фирми с едни имена, които са застанали зад сделки като тази.

От своя страна военният министър обяви, че става въпрос за проект за инвестиционен разход, а не международен договор.

"Този проект може да бъде променен след две-три-пет седмици в зависимост от необходимостите на Българската армия или в зависимост от необходимостите на българската отбранителна индустрия", добави Стоянов. ОЩЕ: Z-канал вижда нови 57 френски гаубици CAESAR за България като ескалация на войната в Украйна