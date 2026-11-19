Европейската комисия е станала обект на мащабна кибератака, която може да е компрометирала големи количества лични данни, съобщи Politico.

ЕК смята, че е овладяла по-голямата част от атаката, но пълният мащаб на евентуалните щети остава неясен, съобщи Politico, позовавайки се на служител на ЕС.

„Европейската комисия предприе необходимите стъпки в отговор на открита киберкампания“, заяви говорителят на ЕК Томас Рение пред новинарската агенция.

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„Отделни системи бяха обект на атаки и в съответствие със стандартната ни практика ние информирахме засегнатите“, добави той.

Според запознати кибератаката може да е разкрила огромни обеми лични данни и да е оставила служителите на ЕК неспособни да регистрират информация за заплатите и отпуските си.

Според източници от комисията проблемите не са напълно решени и висши служители на ЕК са обсъдили кризата по време на седмичната си среща.

Пълният мащаб на щетите остава неясен

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Служител на ЕС заяви пред Politico's Playbook, че Комисията смята, че е овладяла по-голямата част от атаката, но пълният мащаб на щетите остава неясен. Служителят добави, че системите може постепенно да се възстановяват, но отговорите отнемат повече време.

Източник: Getty Images

Според Politico CERT-EU - службата за киберсигурност за институциите на ЕС, е установила по-рано този месец, че международни хакери са използвали ARTEX - публично достъпен инструмент за изкуствен интелект, предназначен да открива слабости в ИТ системите.

Няколко приложения бяха временно премахнати от интернет като предпазна мярка. Говорителят на Комисията Томас Рение заяви, че Комисията е предприела необходимите мерки в отговор на открита от нея кибератака. Той каза, че отделни системи са били обект на атаки и че в съответствие с обичайната практика Комисията е информирала засегнатите.

Прекъсването продължи повече от 10 дни, съобщи Politico. То е засегнало Sysper - платформата за човешки ресурси на Комисията за фишове за заплати, заявки за отпуск и отчети за работно време, както и MyPMO - системата за възстановяване на медицински разходи. И двете бяха възстановени по-рано тази седмица, но Sysper отново за кратко прекъсна работата си в сряда.

Според вътрешен имейл, видян от Politico, Комисията е свикала извънредно заседание на най-висшия си вътрешен кризисен орган - Корпоративния управителен съвет, по-рано този месец, за да обсъди продължаващите кибератаки. Отделът за цифрови услуги е разпоредил по-строги проверки за сигурност.

Комисарят по технологиите Хена Виркунен информира колегите си за незабавната реакция на институцията.

Атаката следва серия от подобни инциденти на други места, включително проблеми, които засегнаха Microsoft, големи американски банки и Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA), както и кибератака, насочена към популярни уебсайтове като тези на Air France, BBC и Zoom.