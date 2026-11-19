Предвид срещата на китайския авторитарен лидер Си Дзинпин с американския президент Доналд Тръмп и с руския диктатор Владимир Путин и най-вече предвид очертаващите се политически промени в Европа догодина заради избори в редица държави (за президент във Франция, за парламент в Италия), най-голямата европейска икономика Германия изглежда опитва да вземе мерки по отношение на помощта на ЕС за Украйна. Това става ясно от материал на Politico.

За какво става въпрос? Германският канцлер Фридрих Мерц иска да бъде постигнато съгласие да може ЕС да одобрява допълнително пари за Украйна извън предложението от ЕК 100 млрд. евро в следващата седемгодишна бюджетна рамка на Съюза (2028 – 2034). Против да допринасят към тези 100 млрд. евро засега са Словакия, Унгария, Чехия и България. Но Берлин иска да може да се дават още пари и помощ от бюджета на ЕС, като се гласува с квалифицирано мнозинство, а не единодушно. Това значи поне 55% от държавите-членки да одобрят, но тяхното население да е поне 65% от населението в Европейския съюз. И германската инициатива на първо място е заради голямата вероятност Марин Льо Пен да е следващият президент на Франция. Тогава даването на пари и помощ за Украйна ще стане още по-оспорвано на ниво ЕС, счита германското правителство, водено от Мерц.

Не е само Льо Пен обаче – администрацията на американския президент Доналд Тръмп и той самият отдавна доказват, че Европа и Украйна не могат да разчитат безрезервно на тях. The Telegraph публикува информация, че зам.-военният министър на САЩ Елбридж Колби си е тръгнал от 37-та среща на формата "Рамщайн" в Брюксел преди украинският министър на отбраната Евгений Хмара да изнесе важни данни на класифициран брифинг относно ефективността на украинските далекобойни удари на руска земя. Колби публично подцени тези удари и говори, че с тях не се напредва към мир – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Двуличието на САЩ пред заплахата за Европа от Путинова Русия лъсна ярко (ОБЗОР – ВИДЕО)

Колко точно прав е Колби? Нови сателитни данни показват, че мостът над река Миус в Неклиновския район на Ростовска област е понесъл сериозни щети след серия украински удари с далекобойни дронове. Този мост е изключително важен, защото е входна точка към т.нар. магистрала "Новорусия", която свързва Ростовска област с окупираните от руснаците земи в Украйна. Предвид състоянието на Кримския мост, предвид войната в Черно и Азовско море, това е третият логистичен път за Путинова Русия към Украйна (т.нар. сухопътен коридор) – оказва се, че и той вече допълнително е покрит с нова сериозна "бариера":

New footage shows a Ukrainian strike on the Nataliivskyi Bridge over the Mius Estuary in Russia. The bridge carries the A280/R-280 road, part of a route connecting Russia with occupied Ukrainian territories and ultimately Crimea. #Ukraine https://t.co/StDnljRT3n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2026

В Китай: Ялта 2.0 или не съвсем

Междувременно, визитата на руския диктатор Владимир Путин в китайския град Шънджън не протече толкова триумфално, колкото се прокламираше. Опасенията, че Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп си поделят света и Шънджън е ключова спирка в това отношение, остават. Но куп знаци от дипломатическия протокол ясно показват, че Путин е считан специално от Си Дзинпин за втора ръка – ОЩЕ: Пълно унижение за Путин в Китай: На отделна маса с дамите

NEXTA has compiled a chronology of Putin’s humiliations in one video There’s a lot here that will later end up in history textbooks. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

Spot the 10 differences, or а short summary of how Xi put Putin in his place — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

View from another angle: Putin was still seated at the main table — but farther away from the superpower leaders Clearly, at that distance there’s no chance to chat with the big boys. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

Great photo: the US President, the Chinese President, and half of Putin. https://t.co/ekc8nUzJn6 — WarTranslated (@wartranslated) November 18, 2026

"Оказа се една непрекъсната сесия на публично унижение. И изглеждаше, че всичко е по протокол", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA - Още: Протоколно унижение: Пекин пусна балет вместо химн на Путин (ВИДЕО)

Putin Was Put in His Place! A three-way conversation between the leaders of China, the US, and Russia is still ahead, but the exchange of handshakes between Xi Jinping, Trump, and Putin took place the day before during the ceremonial reception in honor of the APEC summit guests. While the US president remained on the host’s right, the guest from Moscow had to stand on the left of Comrade Xi’s wife. After that there was a banquet, where the Russian ruler was again seated opposite Peng Liyuan. It turned out to be one continuous session of public humiliation. And it seemed like everything was according to protocol — but there’s a nuance. By the way, the great champion of “spiritual bonds” and traditional values looked like a black sheep at this event, since almost all the guests arrived at the summit with their spouses. Kabaeva traditionally stayed home. Melania Trump’s absence was not unexpected: she had already announced back in the summer that she would not be coming. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Джейк Съливан, съветникът по националната сигурност на предишния президент на САЩ Джо Байдън, беше категоричен, че Путин преувеличава сериозно значението на срещата в Шънджън. "Той иска да създаде усещането, че Русия има място на масата на големите играчи, сякаш това е версия 2.0 на Ялтенската конференция, където големите световни сили оформят бъдещето за всички останали. Той особено иска Украйна да го разтълкува по този начин", заяви Съливан:

Jake Sullivan: I think Putin is really playing this up. He wants this to feel like Russia has a seat at the big boy table, like this is the 2.0 version of the Yalta Conference, where the world's major powers are shaping the future for everyone else. He especially wants Ukraine to read it that way. They are really playing up this meeting as the U.S., Russia and China being the countries that will dictate and determine the future, and everyone else will essentially be takers of that future. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Съливан каза и по отношение на Тръмп, че той води политиката си на лична основа. Най-важните играчи в света за него са тези, на които се възхищава. "Големи, силни мъже, като които, честно казано, той иска да е. Той иска и тези мъже да го харесват – това са Путин и Си. Ласкае ги от дълго време. Мисля, че той, по някакъв начин, завижда на способността им да доминират в техните политически пространства", заяви Съливан:

Jake Sullivan: To Trump, the most important players in the world are the kinds of leaders he admires: big strong men who, frankly, he wants to be like, and he wants those guys to like him. That's Putin and Xi. He's been fascinated with the two of them for a long time. I think he, in a way, envies their capacity to dominate their political systems. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Специално за войната в Украйна, Тръмп запазва линията си на говорене: войната в Украйна не засяга особено САЩ, продаваме оръжие на Европа и тя може да го прави каквото си иска, "вероятно" го дава на Украйна, Байдън даде на Украйна 350 млрд. долара (многократно повторена от Тръмп лъжа, официалната информация от Пентагона е, че американската военна помощ по линия на директни пакети е около 70 млрд. долара) и т.н. – ОЩЕ: САЩ и Китай искат войната в Украйна да спре и Иран да няма ядрено оръжие: Тръмп говори от името на Си (ВИДЕО)

Trump on Ukraine War: It doesn't affect us. In fact, I guess you could say we get full price. We don't give discounts. And so you could say we make a lot of money with that. I don't care. I don't want that. https://t.co/p7Vx31OSfv — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интересен акцент в обзора на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Става въпрос за официалното съобщение на руското военно министерство, че дотук през годината руската армия е покрила 89,3% от необходимия годишен набор и 98,7% от необходимия набор на оператори на военни дронове. Вероятно е преувеличение, а отделно е и опит да се внуши, че Русия няма нужда да прави всеобща мобилизация, смятат експертите от ISW. Те посочват, че по данни на руското финансово министерство за платените еднократни премии за влизане в руската армия през първите 6 месеца на годината договор за служба са подписали 263 000 души. Това е 10% по-малко на годишна база.

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 18 ноември е имало 211 бойни сблъсъка спрямо 165 на 17 ноември. Руснаците са хвърлили 239 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 19 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2027 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 4582 FPV дрона, което е с около 2400 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian HIMARS strike hit a concentration of Russian troops near Babka in the Valuyki district of Russia's Belgorod region, around 10 km from the Ukrainian border. Ukrainian sources claim 10 Russian soldiers were killed and 12 wounded. #Ukraine https://t.co/9DCAGRU4zr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2026

17 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб през последните 24 часа в Покровското направление. В някои Z-канали излязоха твърдения, че руснаците превзели село Роханско, североизточно от Добропиля, но то е на поне 10 километра от най-близката потвърдена от ISW с геолокализирани кадри руска позиция. На североизток, в направлението от Торецк към Константиновка, са отчетени 16 руски пехотни атаки. В Славянското направление, след дълго затишие, пак има по-висока руска военна активност – 12 пехотни атаки. Специално за този участък на фронта, Z-каналът "Два майора" твърди, че украинците контраатакуват и се стремят да хванат Рай-Олександровка в клещи от север и запад, като така ще спрат тотално руските опити за фронтално настъпление към Славянск. Само че в Запорожка област е далеч по-тихо – едва 2 руски пехотни атаки западно от Гуляйполе, към Орехов, и само 1 в самото Ореховско направление, от юг на север към Орехов. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" казва, че източно от Вовчанск (Южнослобожанското направление) продължават боевете. Там седмици наред Z-канала и други негови Z-колеги твърдяха, че хиляди украински войници са обкръжени – явно хипотетичното обкръжение не работи бързо.

A Ukrainian Su-27 fighter jet struck a Russian drone operator position in Bilytske, Donetsk region, using a GBU guided bomb. #Ukraine https://t.co/Dat44QPnyW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2026

ru worms dobropillia axis logistics https://t.co/gCWKk4iNjQ — imi (m) (@moklasen) November 18, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла "само" 98 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 61 от тях са били реактивни. Свалени са 69 дрона, 48 от тях са били реактивни. На 18 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Руското военно министерство твърди в официалния си канал в Телеграм, че в Черноморск, Одеска област, са поразени две ел. подстанции, пристанищна инфраструктура и кораб с товар със "стоки с двойно предназначение", опитващ се да влезе в пристанището на Одеса. Военновременният ръководител на Одеска област Олег Кипер отговори в официалния си канал в Телеграм, че действително е имало руски обстрел, но той не е довел до прекъсвания на тока. В Курск е ударен центърът на града – губернаторът на областта Александър Хинщейн твърди, че има щети по шест жилищни блока, но се уточнявало какво е станало. Щети имало по сградата на Арбитражния съд в Курск, щели да се отпуснат държавни пари за ремонт. Отделно, ранени са 9 души – ОЩЕ: Новини за Путин точно преди срещата с Тръмп и Си: Атака и Кримският мост е затворен, гори ключов възел от петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)