Цените на петрола останаха стабилни в четвъртък, 19 ноември, след като по-рано отбелязаха спад. Причината - нарастващите очаквания за излишък в предлагането и по-високите лихвени проценти отслабиха настроенията на пазара, надделявайки над ефекта от атаките срещу кораби в Ормузкия проток на фона на продължаващата война в Близкия изток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се търгуваха с ръст от 17 цента, или 0,18%, на цена 92,12 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. Към 9:10 ч. цената е 92,32 долара.

Фючърсите на американския сорт WTI спаднаха с 9 цента, или 0,11%, до 83,17 долара в началото на търговията. Около 9:10 ч. наше време се търгуват за 83,32 долара.

През предходната сесия сортът „Брент“ отбеляза спад от 1,3%, докато WTI се понижи с 3,2% до най-ниското си ниво от 26 август насам - на фона на засилващите се очаквания за излишък в предлагането, тъй като доставките на суров петрол през Ормузкия проток се върнаха приблизително до нивата отпреди войната.

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По-високи лихви в САЩ: очакванията движат цените

Цените са под натиск и от очакванията за по-високи лихвени проценти в САЩ, което би довело до по-нисък икономически растеж и по-бавно нарастване на търсенето на петрол. Това би укрепило и долара, като би повишило цените за купувачите извън САЩ, които плащат за деноминирания в долари суров петрол в различни валути.

Протоколът от октомврийското заседание на Федералния резерв на САЩ, публикуван в сряда, засили очакванията на инвеститорите, че централната банка може да повиши лихвените проценти на следващото си заседание през декември, за да овладее инфлацията.

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По-голямото от очакваното увеличение на запасите от петрол в САЩ, съобщено в сряда, също оказа влияние върху пазарните перспективи. Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 3,4 милиона барела до 417,8 милиона барела през седмицата, приключила на 13 ноември, съобщи Агенцията за енергийна информация (EIA), в сравнение с очакванията на анализаторите в анкета на Reuters за ръст от 58 000 барела.

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Все пак рисковете за доставките на петрол от Близкия изток остават на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Иранският военноморски флот съобщи, че три петролни танкера, плаващи източно от пролива Ормуз, са били изведени от строя от мини, съобщиха иранските медии в сряда.

Пазарите очакват тристранната среща на върха между лидерите на САЩ, Китай и Русия, търсейки индикации за перспективите за преговори за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и руската инвазия в Украйна, които разтърсиха световните петролни пазари.

Reuters съобщи в сряда, че украинските атаки с дронове са намалили общия обем на преработката на суров петрол в руските нефтопреработвателни заводи с 45% от края на октомври, като се позовава на източници от сектора.