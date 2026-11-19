Една от най-обсъжданите идеи за промяна на правилата във футбола е на път да бъде отхвърлена. Предложението на легендарния мениджър на Арсенал Арсен Венгер за ново тълкуване на засадата не е дало очакваните резултати при първите си професионални изпитания. Вместо да направи футбола по-атрактивен, експериментът е накарал отборите да се защитават по-дълбоко, съобщава британският "Таймс".

Новото правило на Венгер даде обратен ефект

Венгер, който в момента е директор по глобалното футболно развитие във ФИФА, предлага засада да се отсъжда само когато между нападателя и предпоследния защитник има ясно видимо разстояние. Така атакуващите футболисти биха получили значително по-голямо предимство спрямо действащите правила.

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Идеята беше изпробвана в Канадската Висша лига, но резултатите не оправдаха очакванията. Анализът на 108 двубоя показва, че повечето отбори са започнали да разполагат защитните си линии между един и три метра по-близо до собствената врата. Макар броят на отсъдените засади да е намалял повече от два пъти, увеличението на головете е било незначително. Само 13 попадения са реализирани от футболисти, които при сегашните правила биха били в положение на засада.

Дори Венгер не е убеден в предложението си

Според "Таймс" консултативните комисии към Международния борд на футболните асоциации (IFAB) са достигнали до заключението, че промяната не подобрява качеството на играта. "Общото мнение беше, че правилото не работи. Защитите се изтегляха много по-назад, а броят на головете не се увеличи значително", коментира източник, запознат с обсъжданията.

Очаква се комисиите да препоръчат предложението да не бъде приемано. Интересното е, че според информацията дори самият Венгер не е останал убеден от резултатите.

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