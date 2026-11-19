Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри подробности за динамиката между него и Ферари. Той категорично заяви, че спекулациите за проблеми с доверието в отбора са неоправдани. Те произлизат от две ситуации в последните състезания, в които Хамилтън пренебрегна нарежданията на тима за спиране в бокса и остана на пистата.

Хамилтън разкри истинската причина да пренебрегне заповедите на Ферари

Една от ситуациите бе по време на Гран при на Сао Пауло. Пилотът на Ферари остана на пистата с износени гуми за сухо време при засилващ се дъжд, което доведе до завъртане, преди все пак да се наложи да влезе в бокса в следващата обиколка. Предишният случай бе в Сингапур, когато Хамилтън реши да не спира при виртуална кола за сигурност.

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„Постоянно работим върху комуникацията си. Тази година нещата са много по-добре, а Карло върши невероятна работа“, сподели Хамилтън за работата си с инженера Карло Санти.

„В тези два конкретни случая, и особено при последния, просто нямах нужната информация. Получих обаждането в последния възможен момент. Продължаваме да усъвършенстваме процесите си. Изключително единни сме и вървим в правилната посока.“, коментира британецът преди старта на състезателния уикенд в Гран При на Лас Вегас.

Хамилтън обоснова решенията си да не послуша стратегията на Ферари. Той обясни, че винаги търси начини да спечели и иска да опитва различни варианти, вместо просто да копира стратегията на съотборника си Шарл Льоклер.

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