Една от най-големите звезди в световния маратон – Перес Джепчирчир, получи тригодишно наказание за допинг. 33-годишната кенийка, която е действаща световна шампионка и олимпийска златна медалистка от Токио, е санкционирана заради положителна проба за еритропоетин (ЕПО). Новината беше официално съобщена от Звеното за интегритет в леката атлетика (AIU) на 19 ноември. Това е поредният сериозен допинг случай, който разтърсва кенийското бягане на дълги разстояния.

Джепчирчир губи победата си в маратона на Сидни

Пробата на кенийката е взета при извънсъстезателна проверка преди маратона в Сидни, който тя спечели на 30 август 2026 година. На 17 септември лабораторният анализ е установил наличието на ЕПО – забранено вещество, което стимулира производството на червени кръвни клетки и подобрява способността на организма да пренася кислород.

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Въпреки че първоначално отрече да е използвала допинг, Джепчирчир впоследствие прие санкцията и подписа документ за признаване на нарушение на антидопинговите правила. Наказанието ѝ влиза в сила от 20 октомври 2026 година, а всички резултати на атлетката след 17 юли се анулират. Това означава, че тя губи и победата си в Сидни, която ще бъде присъдена на сънародничката ѝ Айрийн Чептай.

Още две тежки наказания за кенийски атлети

Джепчирчир е една от най-титулуваните маратонки през последните години. Освен олимпийската титла от 2021 година тя има победи в Ню Йорк (2021), Бостън (2022) и Лондон (2024). AIU обяви санкции и срещу още двама кенийски състезатели. Вероника Лолео получи тригодишно наказание за употреба на ЕПО, а Роналд Корир беше отстранен за шест години заради необяснени отклонения в биологичния му паспорт.

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