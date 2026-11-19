Световният №1 в тениса Александър Зверев отново се оказа в центъра на съдебен спор, свързан с обвиненията в домашно насилие срещу него. Бившата му партньорка Бренда Патеа е завела граждански иск срещу германеца, като твърди, че той е представил подвеждащо изхода от предишното дело между двамата. Адвокатите на Зверев вече обявиха, че тенисистът ще се защитава срещу новите претенции.

Защо Бренда Патеа отново съди Александър Зверев?

Причината е интервю на германеца пред френското издание "Екип" през юни 2026 година, ден след като спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос". Според новия иск Зверев е заявил, че невинността му е доказана. Адвокатите на Патеа оспорват това твърдение, тъй като предишното наказателно производство е прекратено през юни 2024 година, без съдът да се произнесе по въпроса за вината.

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"Той не беше признат за виновен, но не беше и оправдан", заяви адвокатът на Патеа Михаел Шееле пред BBC. Патеа настоява съдът да забрани на Зверев да повтаря подобни изявления, като при нарушение може да бъде наложена глоба до 250 000 евро. Тя претендира и за обезщетение заради последиците от думите му.

Зверев ще се защитава в съда

Адвокатската кантора, представляваща германския тенисист, потвърди, че той ще оспорва иска. Според защитата, дори спорните думи да са били изречени в посочената форма, те представляват допустимо лично мнение, защитено от германската конституция.

Предишното производство започна след обвинения от Патеа, които Зверев последователно отрича. През 2024 година делото беше прекратено след споразумение между страните, но съдът изрично уточни, че това не представлява решение нито за вина, нито за невинност.

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