Китайският президент Си Дзинпин, американският лидер Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин започнаха историческата си тристранна среща в китайския град Шънджън на 19 ноември - в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Домакинът я откри и заяви, че събитието е от "революционно значение", подчертавайки как трите страни трябва да работят заедно. Руският диктатор се престори на миротворец, докато продължава да бомбардира Украйна, а президентът на САЩ наблегна на неразпространението на ядрени оръжия, включвайки в речта си темата "Иран".

Си започна срещата, като подчерта, че събирането на лидерите на Китай, Русия и САЩ – първото по рода си в историята – има „революционно значение“, според превода на китайската информационна агенция „Синхуа“. Той подчерта, че трите държави трябва да „работят заедно, за да се справят с глобалните предизвикателства“, както и да се поучат от историята, защото след като в света е имало над 10 000 войни, сега е нужен мир. „Неблагоприятните обстоятелства разкриват истинската отговорност", подчерта още китайският президент.

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WATCH: Trump, Putin and Xi Jinping meet in China. https://t.co/N1VlnKYKIn — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump-Xi-Putin trilateral meeting begins. https://t.co/bIV6m9901m — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Днешният свят „вече не е съвкупност от изолирани острови“, заяви Си. „Човечеството живее в едно-единствено „глобално село“, където съдбите на всички са взаимосвързани“, каза той и добави, че големите сили носят „специални отговорности“ в това „глобално село“. През последните години Китай насърчава форма на отношения между великите сили, „характеризираща се с мирно съжителство, обща стабилност и балансирано развитие... която е от полза за участващите страни и за света като цяло“, каза китайският президент.

Той призова Китай, Русия и САЩ да „дадат пример“ на останалата част от света, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и за укрепване на мира и стабилността.

Преди да даде думата на колегите си, Си Дзинпин заяви, че „положителното взаимодействие между големите сили не е въпрос на избор, а задължително изискване“. Посочвайки Китай като пример, той каза, че Пекин е „развил своето всеобхватно стратегическо партньорство за координация с Русия за новата ера“ и че „активно се е стремил да изгради конструктивни и стратегически стабилни отношения“ със Съединените щати.

Агресорът Путин: Да укрепим международното право, да поддържаме международния мир

"Русия, Китайската народна република и Съединените американски щати - нашите три държави са победителите във Втората световна война", повтори вчерашното си изявление Путин. "Носим съвместна отговорност за поддържането на международния мир и сигурност", допълни издирваният от Международния наказателен съд за военни престъпления в Украйна диктатор.

Putin to Trump and Xi: Russia, the People's Republic of China, and the United States of America—our three states are the victors of World War II. We have a joint responsibility for maintaining international peace and security. https://t.co/HhpU0hTSVE — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Путин продължи с още цинични думи на фона на пълномащабната си инвазия в Украйна и агресията, която продължава вече почти пет години. Той заяви: "Нашата задача е да съхраним и укрепим системата на международното право".

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"Нашите страни имат множество общи интереси по отношение на уреждането на регионални конфликти, включително, разбира се, конфликта в Украйна", посочи той по време на откритата за медиите част от дискусията (въведението).

Putin to Trump and Xi: It's our task to preserve and strengthen the system of international law. https://t.co/h62DTV0EdZ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Putin to Trump and Xi: Our countries have numerous shared interests in the settlement of regional conflicts, including, obviously, the conflict in Ukraine. https://t.co/pG6oUyhAVf — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Доналд Тръмп към Путин: Надявам се, че искате край на войната в Украйна

Доналд Тръмп, от своя страна, подчерта, че тримата лидери творят "история" днес. "Твърде често лидерите в миналото избягваха да водят диалог с държави, с които имаха разногласия. Ние смятаме точно обратното", каза той.

Trump to Putin and Xi: Too often, past leaders avoided talking to nations with whom they had disagreements. We feel the opposite. https://t.co/ul7Nwtia3T — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump to Putin and Xi: We are really making history. https://t.co/3n7LEAE215 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Един от основните акценти в речта му бе неразпространението на ядрени оръжия. "Веднъж след като притежаваш ядрени оръжия, е много трудно да се откажеш от тях. Така функционира животът. От жизненоважно значение е да си сътрудничим в борбата срещу заплахата от разпространението на ядрени оръжия в други страни по света", каза той на маса с трима лидери, чиито държави притежават най-много ядрени бойни глави в света.

Trump to Putin and Xi: It's vital that we cooperate to combat the threat of nuclear proliferation in other countries around the world. That's what we're doing in Iran. https://t.co/oIOM3LFLrp — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump to Putin and Xi: Once you have the nuclear weapons, it's very hard to not have them. It's the way life works. https://t.co/B2mjBH1naZ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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"Това е, което правим в Иран", продължи Тръмп за собствената си война и посочи отново как САЩ няма да позволят на Техеран да притежава ядрени оръжия. Преди това той каза същото на двустранна среща със Си Дзинпин и заяви, че говори от името на двамата лидери, правейки изявлението.

Тръмп разкритикува и Международния наказателен съд, който според него "е излязъл извън контрол". "Всички сме съгласни с това", посочи президентът на Щатите пред издирван от съда военнопрестъпник заради войната в Украйна.

Trump to Putin and Xi: The International Criminal Court has gotten out of control. We all agree. https://t.co/B1mFIIV46Y — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Инвазията, която Путин започна, също попадна в речта на Тръмп като акцент: "Мисля, че нещата се развиват. Смятам, че Путин, а надявам се - и другата страна, биха искали да видят края на войната в Украйна". Републиканецът се обърна към руския диктатор с думите: "За мен е чест да бъда с Владимир", отново избягвайки подробности за това как смята, че трябва да приключи войната - при руските условия, т.е. с руски контрол над цял Донбас, оттегляне на НАТО в границите му от 1997 г. и намаляване числеността на украинската армия, или при украинските условия, т.е. прекратяване на огъня по линията на контакт и бъдещи гаранции за сигурност срещу повторна инвазия.

Trump to Putin: It's an honor to be with Vladimir. https://t.co/Wf3kSWBuSQ — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Trump on Ukraine: I think things are happening. I think that Putin, and I hope the other side, would like to see an end to the Ukraine war. https://t.co/D4J3ii9JUK — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Тръмп не спомена нищо по темата за Тайван, където днес два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на острова, по информация на военното министерство в Тайпе. Китай претендира за суверенитет над демократично самоуправляващата се територия, като не е изключвал военна сила за завземането ѝ. Пекин описва това като "обединение" в единен Китай, като неотдавна Си Дзинпин каза, че мирното обединение трябва да се случи. През последните години обаче армията му не спира с агресивните военни учения около острова, включително с трениране на превземането му.

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Президентът на САЩ заяви, че той, Путин и Си имат „много неща за обсъждане“, като добави, че „вече са обсъдили много“. Той каза, че като президенти на трите най-големи държави в света, те носят „специална отговорност“ за поддържането на продуктивен диалог. "Никога не е бил постиган мир чрез отхвърляне на възможностите за взаимодействие и диалог", подчерта Тръмп.