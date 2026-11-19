Този тип уязвимости могат да бъдат много апокрифни, много скрити. Ако тези хакерски групи наистина са от типа спонсорирани от държава, такива групи - с по-сериозен ресурс зад себе си, са доста способни и могат скришно да експлоатират системи.

Това коментира лингвистът, експерт и съосновател на "Данни за добро" Никола Тулечки, по отношение на разкритието, че българската държава е била обект на кибершпионаж в продължение на 5 години.

"Това, че сме спрели сега такъв мащабен достъп, не значи, че няма щета. Щетата вече е направена! Тази информация и тези тайни, ако има там някакви тайни, вече са притежание на и вече се знаят от някой, който не трябва да ги знае. Аз не бих се похвалил толкова гръмко", заяви Тулечки относно оповестеното вчера от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пресичане на кибероперация.

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Министърът сподели, че 5 години хакери и кибершпиони са имали пълен, неоторизиран достъп до информационните системи на държавата и до минимум 62 милиона страници документи.

Възможно ли е никой да не е разбрал

"Няма информация коя система е пробита и какъв точно тип информация има вътре. Самите злосторници също налучкват, търсят всякаква информация, която може да бъде полезна. Напоследък в цял свят се наблюдават все повече подобни атаки, защото технологията напредва много бързо и става все по-лесно да се експлоатират уязвимости, коментира Тулечки.

Източник: Getty Images

Според нето липсата на данни българската информация да се е появила в тъмната мрежа, е "по-скоро добра новина". "Поне не са ги продали след това. Някой е погледнал дали част от изтеклата информация е продадена на вторичния пазар, така че това е по-скоро позитивно. Аз се надявам все пак да има субстанция в оптимизма на господин Василев и тази уязвимост, която е била експлоатирана толкова време, вече да не се експлоатира", добави той.

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По думите му е напълно възможно наистина 5 години нито една от службите да не разбере за експлоатация на такъв тип уязвимост, предаде БНР.

"Този тип уязвимости могат да бъдат много апокрифни, много скрити. Ако тези хакерски групи наистина са от типа, спонсорирани от държава, такива групи - с по-сериозен ресурс зад себе си - са доста способни и могат скришно да експлоатират системи. Предвид колко бързо напредва технологията и най-вече изкуственият интелект колко добър хакер е, съм доста притеснен за състоянието на тайните. Лично за себе си не допускам, че нещо, което държавата знае за мен, е тайна. Гледам така да си подредя живота и така да го живея - допускам, че всеки може да разбере къде ми е адресът, да ми разбере ЕГН-то и да разбере по номера на колата ми, че аз съм ѝ собственик Такъв тип информация не, не мисля, че е тайна", заяви Тулечки.

"Изключително много ресурс се дава. Има европейски бюджет за киберсигурност и е много хубаво да се задава постоянно въпросът той как се харчи", коментира още експертът.

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