Тайван съобщи за руски военни самолети във въздушното си пространство на 19 ноември - деня, в който в китайския град Шънджън от другата страна на пролива се срещат диктаторът Владимир Путин, китайският лидер Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп. Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че два руски Ту-95 са навлезли в небето над демократично самоуправляващия се остров по-рано днес.

В публикация в X на ведомството се посочва, че самолетите са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на Тайван от юг, прелетели са през въздушното пространство на изток от Тайван и са напуснали ПВО-зоната на североизток от Килунг. Тайванските въоръжени сили заявяват, че са наблюдавали ситуацията и са реагирали с нужните мерки.

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След подобни провокации в Япония и Южна Корея

Предполагаемото навлизане идва след инцидент във вторник, когато Япония съобщи, че е вдигнала изтребители и е протестирала „решително“ пред Москва, след като два самолета, за които се подозира, че са руски, са нарушили въздушното ѝ пространство.

Снимка: Getty Images

По същото време Южна Корея също вдигна изтребители, докато Тайван заяви, че е „реагирал“ на руски военни самолети, засечени в съответните им зони за идентификация на въздушната отбрана.

Това са неофициални буферни зони извън териториалното въздушно пространство, където правителствата идентифицират приближаващи се самолети с цел сигурност. Москва все още не е коментирала случаите.

Неотдавна китайският президент Си Дзинпин, чиято страна претендира за суверенитет над Тайван, заяви, че "обединението" с острова трябва да се случи - с този термин Китай описва всички свои мерки, чрез които може да присъедини Тайван към континенталната част на страната, не са изключени и военни.

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