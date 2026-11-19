Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че както той, така и китайският лидер Си Дзинпин желаят да се сложи край на войната в Украйна. Това стана ясно в навечерието на историческата тристранна среща с диктатора Владимир Путин в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. Тристранните преговори са първата официална среща между лидерите на тези три държави.
Сред темите, за които се смята, че ще бъдат включени в дневния ред, са войните в Украйна и Иран, неразпространението на ядрено оръжие, търговската война и развитието в областта на изкуствения интелект. Тръмп проведе и отделни двустранни срещи със Си и Путин.
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Тръмп: Мога да говоря от името на Си - искаме войната в Украйна да приключи
В дискусията със Си Дзинпин американският президент заяви, че САЩ и Китай искат войната в Украйна да приключи и че може да говори "от името на двамата". Републиканецът подчерта, че "около 25 000 души, предимно войници, биват убивани всеки месец". Според различни източници, включително представители на НАТО, само руската армия губи на месец по над 40 000 убити и тежко ранени, които вече не могат да се върнат в бой, а в последния месец това число се очаква да надхвърли 50 000.
Trump says China also wants the war in Ukraine to end. https://t.co/BEHimxnvlO— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Тръмп обаче не спомена при какви условия вижда той край на войната в Украйна, защото Путин не желае да я прекрати - диктаторът и представителите на Кремъл го заявяват публично. Те искат да постигнат максималистичните си цели, включително превземането на целия регион Донбас, дори частите от него, които години наред не могат да завладеят. Пълен руски контрол над Донецка и Луганска област е "червена линия" за Украйна и президента ѝ Володимир Зеленски.
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Пред Fox News Тръмп заяви, че войната в Украйна не засягала САЩ. "Всъщност, бих казал, че получаваме пълната цена. Не правим отстъпки. И така, може да се каже, че печелим много пари от това. Не ме интересува. Не искам това", каза той.
Trump on Ukraine War: It doesn't affect us. In fact, I guess you could say we get full price. We don't give discounts. And so you could say we make a lot of money with that. I don't care. I don't want that. https://t.co/p7Vx31OSfv— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
"Тези двама (Зеленски и Путин - бел. ред.) се мразят, а трябва да се разбират. Затова аз се разбирам и с двамата. Те са много различни хора", продължи с клишетата си американският президент - думи, които до момента не са довели до голям пробив между Москва и Киев по време на втория му мандат в Белия дом, а той обещаваше именно това в предизборната си кампания.
Trump on Ukraine War: These two guys [Zelensky and Putin] hate each other, and they got to get along. So I get along with both. They're very different people. https://t.co/wv4RXPWpzC— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
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Войната в Иран: САЩ и Китай искат отворен Ормузки проток и Техеран да няма ядрено оръжие
Пред Си лидерът на САЩ каза още, че и Съединените щати, и Китай "имат интерес да гарантират, че енергийните ресурси ще продължат да преминават през Ормузкия проток и че Иран няма да разполага с ядрено оръжие". По думите му - "и двете страни сме твърдо убедени в това".
Заради войната на самия Тръмп иранските власти ефективно блокираха Ормузкия проток и така цените на петрола и горивата, а оттам и на всички стоки и услуги, се вдигнаха в световен мащаб. Републиканецът го призна след изборната си загуба в междинния вот за Конгрес, който бе загубен тежко от партията му и демократите от януари 2027 г. ще имат контрол над двете камари. Китай пък е най-големият купувач на ирански петрол в света.
Trump: Both the United States and China have an interest in ensuring that energy flows through the Strait of Hormuz and that Iran cannot have a nuclear weapon. We both feel that very strongly. https://t.co/pr2Z4UEhLk— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
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По-рано, попитан за критиките, че Пекин и Москва предоставят разузнавателна помощ на Техеран в конфликта със САЩ, Тръмп омаловажи значението на тази подкрепа и я сравни с действията на Вашингтон в Украйна - помощта на Китай и Русия за Иран била да се дава на Техеран "някаква информация", това били "дребни работи". Друго било да се пращат оръжия - това "работи". "Постоянно се говори за Иран – че им предоставяли информация. Е, ние също предоставяме информация. Погледнете Украйна – ние също даваме разузнавателни данни там", коментира американският президент, нищо че с информацията, която Техеран получава, иранските сили успяха успешно да атакуват американски бази и други обекти на САЩ в региона.
Trump on Iran: When they say that China's working with Iran or Russia's working with Iran — what? They're giving you some information. We have all the information that they give. We know exactly what they're giving. It's peanuts. https://t.co/Z7zzLiNSIR— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Неразпространението на ядрени оръжия
Относно ядреното неразпространение Тръмп каза пред Fox News: "Ние разполагаме с 4000 ядрени оръжия. Русия разполага с 3800 ядрени оръжия. Китай в момента има 400 или 500, но ще ни настигнат. В рамките на 10 години те напредват с бързи темпове. Русия е на второ място, а Китай – на трето, макар и далеч назад, но и двете страни работят с пълна сила по създаването на ядрени оръжия. Много бих искал да не го правят".
Trump: We have 4,000 nuclear weapons. Russia has 3,800 nuclear weapons. China now has four or five hundred, but they're going to catch up. Over a 10-year period, they're moving. Russia's second and China's third, a distant third, but they're going hot and heavy on building nuclear weapons. I'd love them not to do it.— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
"Китай и Русия бяха естествени врагове, но заради Обама – не заради Байдън, а именно Обама преди това – той ги сближи заради енергийните ресурси. Енергийните ресурси ги сближиха, защото Китай се нуждае от енергия. Те се нуждаят и от земя. Китай се нуждае от земя. Така че това беше неизбежно. Но Обама, заради енергията, ги сближи. Това беше ужасно нещо", атакува Тръмп един от демократичните си предшественици на поста, който беше договорил и ядрена сделка с Иран - облекчаване на санкциите срещу Техеран в замяна на стоп на развитието на иранската ядрена програма.
"Цял живот съм чел, че никога не бива да се допуска Русия и Китай да се обединят, но те бяха сближени от президента Обама", категоричен е Тръмп.
Trump: China and Russia were natural enemies, but because of Obama, not Biden, it was Obama before, he drove them together because of energy. The energy drove them together because China needs energy. They also need land. China needs land. So it was automatic. But Obama, because of energy, drove them together. It was a terrible thing. All my life, I read that you'd never want to have Russia and China team up, but they were driven together by President Obama.— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
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Отношенията САЩ-Китай
Това не му попречи да каже по-рано на Си Дзинпин: "Ти си ми приятел и между нас има много специална връзка. Докато ние двамата се грижим за нещата, никога няма да имаме проблеми".
Trump to Xi: You're my friend, and we have a very special relationship. As long as you and I are in charge of things, we're never going to have a problem. https://t.co/fVcqPOGstJ— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
"Първоначалните отношения с Китай бяха много неравностойни. Нашите президенти не си свършиха работата. Но ние ги превърнахме в справедливи отношения. Това е всичко, което искаме (...) Няма никой друг, който да може да направи това, което можем да направим ние – САЩ и Китай. Според мен ще останем силни", добави още Доналд Тръмп и пак подчерта, че със Си Дзинпин е оформил "изключителна" лична връзка.
Trump: The original relationship with China was very lopsided. Our presidents didn't do their job. But we made it a fair relationship. That's all we ask. https://t.co/SFN4X7OF7Y— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Trump: There's nobody in any other place that can do what we can do, the U.S. and China. We will stay strong, in my opinion. https://t.co/nRzILbTYnY— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
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Затова ли успя да заспи по време на речта на китайския президент по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, остава отворен въпрос.
Trump listens to Chinese President Xi Jinping's speech at the APEC summit. https://t.co/uIH0oODQMz— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026