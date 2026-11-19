"Има сигнали, че Иран гледа към "газове" (химически оръжия), биологични оръжия, защото ги спряхме да се сдобият с ядрена бомба. Да направиш ядрена бомба е много по-трудно. И те търсят начин (да имат) газ (химическо оръжие), биологично оръжие – не е хубаво. Ще видим“. Така американският президент Доналд Тръмп коментира темата с предполагаем сценарий Иран да опита да взриви мръсна бомба в Съединените щати. От иранска страна вече определиха материали по темата в американски медии като CNN и The New York Times за заговор – ОЩЕ: Иран планира атака с "мръсна бомба" в сърцето на САЩ, сочат секретни данни на разузнаването
Trump on Iran: There's indication that Iran is looking at gases, looking at biological weapons, because we've shut them out with the nuclear. Nuclear is much harder. And they're looking at gas and they're looking at biological weapons, not nice, and other things. And we'll see.— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Мир или война
Междувременно The New York Times публикува нов материал – че Тръмп обмисля нова кампания от бомбардировки срещу Иран, след като натискът от Израел САЩ пак да атакуват не отслабва. Именно от израелска страна излезе предупреждение, че Техеран търси начин да разшири арсенала си с химически и биологични оръжия, както и че възстановява запасите си от дронове и ракети. Пентагонът вече е представил различни варианти пред Тръмп – но какво ще стане, предстои да видим, след като досега американският президент говореше в посока, че ще залага на икономическите санкции срещу Иран.
Ако Иран направи нещо с мръсна бомба, то ще ги изтрием от лицето на Земята – такова обещание даде Тръмп. И същевременно каза, че САЩ все още говорят с Иран и "те искат споразумение". "Искам споразумение, което ще надживее един президент на САЩ", уточни сегашният американски държавен глава, защото винаги имало голям риск начело на Съединените щати да има "глупав президент".
Trump threatened to “wipe out” Iran if it carries out a reported dirty bomb attack on U.S. soil. Asked whether Washington residents should be concerned, Trump said, “I don’t think so, no. I mean, look, if it does happen, we’ll wipe them out.” https://t.co/OYBnckUq6q— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Q: Are you still negotiating with Iran? Trump: Yeah, we talk to them. They want to make a deal, but I want a deal that can be lasting. https://t.co/D57YtSQgFU— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026