Американският президент Доналд Тръмп заспа по време на речта на китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) в китайския град Шънджън. Кратко видео от форума, придружено от надписи, че Тръмп слуша речта на китайския президент Си Дзинпин, се вижда как той е седнал със затворени очи и отпусната глава, което накара мнозина да предположат, че отново е задрямал по време на официално събитие.
Trump listens to Chinese President Xi Jinping's speech at the APEC summit. https://t.co/uIH0oODQMz— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Преди това американският президент заяви, че очаква с нетърпение историческа тристранна среща с президентите Си и Путин, за да обсъди още възможности за трите страни. „И така, очакваме го с нетърпение. Наистина много го очакваме. Ние развиваме мащабна търговия с Китай. Печелим много пари от отношенията си с Китай“, заяви той.
Тръмп заяви в интервю за Fox News от Китай, че Съединените щати и Китай взаимно се шпионират, но Вашингтон разполага с пълна информация за случващото се. Изявлението му беше направено в кулоарите на срещата на върха на АПЕК, непосредствено преди очакваните тристранни преговори с китайския президент Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин.
Trump: I look forward to a historic trilateral meeting with President Xi and President Putin later today to discuss more opportunities for all three. So, we look forward to that. Very much forward to it. https://t.co/Hoejgiuv29— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Попитан за критиките, че Пекин и Москва предоставят разузнавателна помощ на Техеран в конфликта със САЩ, Тръмп омаловажи значението на тази подкрепа и я сравни с действията на Вашингтон в Украйна - помощта на Китай и Русия за Иран била да се дава на Иран "някаква информация", били "дребни работи". Друго било да се пращат оръжия - това "работи" (против САЩ), но от казаното от Тръмп излезе, че няма такова нещо. "Постоянно се говори за Иран – че им предоставяли информация. Е, ние също предоставяме информация. Погледнете Украйна – ние също даваме разузнавателни данни там", коментира американският президент.
Trump on Iran: When they say that China's working with Iran or Russia's working with Iran — what? They're giving you some information. We have all the information that they give. We know exactly what they're giving. It's peanuts. https://t.co/Z7zzLiNSIR— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Trump: We do a lot of business with China. We make a lot of money with China. They keep saying about Iran, "Oh, they give them information." We give information also. You look at Ukraine, and we give information also. They say, "Oh, they spy on us." Well, we spy on them too. I think we spy better than they do. I can't tell you what we do. But let's put it this way: I know everything. We spy on China. They spy on us.— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Тръмп защити решението си да седне на една маса едновременно със Си и Путин, като подчерта, че именно добрите му лични контакти с двамата лидери правят диалога възможен. „Знаете ли какво мога да ви кажа? И Путин, и Си харесват Тръмп. А какво ще стане след мен – това не мога да ви кажа, но към момента нещата са в добра форма“, обобщи американският президент преди началото на тристранната среща в Шенжен.
Trump: You know what I can tell you? Both Putin and Xi like Trump. Now, what happens after me, that I can't tell you, but they are in good shape. https://t.co/twL314iuBN— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026