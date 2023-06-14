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Виц за добро утро: Майка съветва дъщеря си

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Виц за добро утро: Майка съветва дъщеря си
Снимка: iStock

Майка съветва дъщеря си:

- Трябва да внимаваш, когато си избираш мъж. Баща ти може да поправи всичко: колата, тока, да смени тръбите. Или мебелите, ако се счупят... Тъй че ако си намериш такъв като него, никога няма да имаш нищо ново.

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