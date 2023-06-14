Виц за добро утро: Майка съветва дъщеря си
- Трябва да внимаваш, когато си избираш мъж. Баща ти може да поправи всичко: колата, тока, да смени тръбите. Или мебелите, ако се счупят... Тъй че ако си намериш такъв като него, никога няма да имаш нищо ново.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове