Богатите държави край Залива: промени по принуда?

Преди две години ресторант от веригата Subway в Обединените арабски емирства (ОАЕ) предизвика скандал в цялата страна с обява за работа, която приканваше хората в страната да приготвят сандвичи. Гражданите на емирството възприеха обявата като обидна, нарекоха я “подигравка” и “атака срещу местните жители”. Прокуратурата дори обяви, че ще разследва “спорното съдържание”.

Компанията, публикувала обявата, всъщност просто се опита да приложи ново правило в ОАЕ, въведено през 2022 г. - до края на 2026 г. делът на гражданите на емирството, работещи в компании с 50 или повече служители, да се увеличи до 10% от персонала. “В случая обаче ставаше въпрос за нископлатен труд в сферата на услугите, който обикновено не се извършва от местни жители. Освен това, дори безработните граждани на емирството обикновено имат поне висше образование”, казва учен от ОАЕ, който предпочита да остане анонимен. “Възмущението обаче беше насочено срещу компанията, а не срещу правителството. Въпреки това, в него се усещаше и косвена критика към новата политика.”

Саудитска Арабия има подобни правила, за да подсигурява работа на своите граждани. През последните две години Кралството дори ги затегна. Така например компаниите със 100 служители трябва да наемат най-малко 30% саудитски граждани. Според анонимния учен скандалът с работните места в Subway е само един от многото примери за това как някои нови идеи за пазара на труда в страните от Персийския залив водят до напрежение.

Нов обществен договор?

Експерти от Института “Карнеги” посочват в коментар, че този вид икономическа политика в страните от Персийския залив води до “подкопаване на съществуващите обществени договори”. В миналото работните места, жилищата и редица социални облаги се осигуряваха до голяма степен от държавата и се финансираха от приходите от петрол. По същество тази практика се свеждаше до един вид обществен договор: държавата се грижи за гражданите, а те в замяна приемат авторитарен модел на управление. Предвид понижените цени на петрола, световния отказ от добив на петрол и нарастващия брой млади хора – включително високата безработица сред младежите – на петролните държави в Близкия изток им е все по-трудно да поддържат този модел.

В отговор на това правителствата на страните от Персийския залив все повече насърчават частни предприятия, чиято дейност не е свързана с петрола. Същевременно те съкращават публичните бюджети и насърчават младите граждани да станат предприемачи. “Фактът, че правителствата на страните от Персийския залив се опитват да принудят гражданите от публичния сектор да приемат по-несигурни работни места в частния сектор и същевременно да намалят социалните помощи, предизвиква нарастващо недоволство”, обяснява Фредерик Шнайдер, който в момента е гостуващ изследовател в Съвета за глобални въпроси на Близкия изток в Катар.

Чужденците се превръщат в конкуренция на трудовия пазар

В същото време страните от Персийския залив се опитват да станат по-привлекателни за чуждестранни работници, заети в сектори извън петролната индустрия. За тази цел те променят законовите разпоредби за чуждестранна собственост и дългосрочни разрешения за пребиваване и облекчават религиозните и социалните ограничения. В ОАЕ този процес започна в средата на 2000-те години. А в Саудитска Арабия - едва наскоро. Така в средата на 2025 г. кралството въведе виза за квалифицирани работници и от 2026 г. ще разреши на чужденците да притежават недвижими имоти.

Но тези проекти за икономическа промяна водят до нови социални напрежения. “Защото е очевидно, че те дават предимство на определени групи чужденци", обяснява изследователят, който живее в ОАЕ. В допълнение към това, тъй като емиратците и саудитците са принудени да навлязат в частния сектор, те все повече възприемат новите мигранти като конкуренти на пазара на труда.

Това според изследователя води до нови социални и културни напрежения. Консервативните местни жители са разгневени от новата държавна култура на гостоприемство. Това разпали също дебати относно предложението традиционният тридневен уикенд от петък до неделя да бъде заменен с международната практика, при която уикендът е само в събота и неделя. Те критикуват и това, че неислямските празници като Коледа вече ще трябва да се вземат предвид. Оплакват се и поради предполагаемото увеличение на проституцията и консумацията на алкохол, което се дължи на чужденците.

“В известен смисъл промяната, която започна в ОАЕ през 2000-те години, се дължеше на факта, че новите практики и начин на живот бяха представяни като необходимо зло”, казва социологът от Емирствата. Така например продажбата на определени алкохолни напитки, традиционно забранени в ислямските страни, беше разрешена, за да се угоди на чужденците, живеещи в ОАЕ. “В Саудитска Арабия, където тази промяна тепърва започва, тези забранени преди неща сега се представят като необходими”, казва изследователят. “По този начин властите искат да популяризират Саудитска Арабия и да превърнат Рияд в привлекателна световна метрополия както за чуждестранни туристи, така и за инвеститори”.

Разочарование от Запада

Фредерик Шнайдер, който изследва Катар, е разговарял с местни хора в страните от Залива. Според него те изпитват генерално разочарование от държавите от Запада. Това се дължи на две неща. Първо, те смятат, че Западът е замесен и лицемерен по отношение на конфликта в Газа. От друга страна държави като САЩ, които са били традиционни съюзници, сега са все по-трудно предвидими.

“Много местни хора остават с усещането, че чуждестранните компании отнемат бизнеса на местните”, казва Шнайдер. “Министерства и други държавни агенции например критикуват Саудитска Арабия, че плаща огромни суми на западни консултантски фирми за „Града на бъдещето“ Неом и други подобни проекти. Новите консултантски фирми, които тепърва навлизат на пазара на Кралството, също не натъкват на критики по този въпрос”.



