Българин не успя да се пребори за медал на Световното по борба срещу действащия олимпийски шампион

Ахмед Магамаев завърши на пето място в категория до 97 кг на Световното първенство по борба в Загреб, след като загуби схватката си за бронзов медал срещу действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов (Бруней). Българският национал, последен в свободния стил, отстъпи с 10:13 на Тажудинов в изключително резултатен двубой. Магамаев започна турнира на 97 кг с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира. Той стигна до финала на турнира в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

Магамаев се справи на репашажите, но не и срещу Тажудинов

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката. Така се стигна и до схватката с Тажудинов, който е и Световен шампион от 2023, както и първенец на Азия за миналите две години.

Ванеса Георгиева приключи в Загреб

Днес участието си на турнира приключи Ванеса Георгиева, която преодоля първата си съперничка на 76 кг Кристина Шумова от Русия с 5:2. В последствие тя загуби с туш срещу шампионката от Панамериканските игри Кайли Уелкър от САЩ, която пък бе отстранена от трикратната номер 1 на Азия Айпери Кизи (Киргизстан).

В сряда участието си започват още две българки. На 62 кг Биляна Дудова ще стартира от осминафиналите и чака победителката от двубоя между Аурора Кампаня (Италия) и Ким Ок Джу (КНДР). Юлияна Янева пък ще стартира на 68 кг срещу европейската шампионка от 2020 Ханум Велиева (Русия). / БТА

