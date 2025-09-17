Войната в Украйна:

Бивш избраник на Илиан Илиев поведе своя тим към исторически успех в Шампионска лига и предизвика треньорска рокада

Бивш играч на Черно море поведе своя тим до исторически успех в Шампионска лига. Леандро Андраде, който до преди 2 години се подвизаваше по родните терени, се превърна в герой за Карабах при гостуването на Бенфика в първия кръг от груповата фаза на турнира. Азерите постигнаха най-престижната победа в историята си, печелейки по впечатляващ начин мач от основната фаза на най-силната европейска надпревара.

Андраде поведе Карабах към исторически обрат

Отборът на Бенфика, който бе определян за фаворит, започна силно срещата и натрупа убедителна преднина с два гола до 16-а минута. Именно бившият играч на Черно море Леандро Андраде зададе тона за впечатляващ обрат на КАрабах, отбелязвайки за 1:2 в 30-а минута. В началото на втората част Камило Дуран изравни, а победния гол за тима реализира резервата Олексий Кащук в 86-ата минута. За гостите игра и бившият защитник на Локомотив Пловдив Матеус Силва.

Бенфика уволни треньора си след загубата от Карабах, има фаворит за поста му

Шокиращата загуба не се прие добре в Бенфика. След края на мача ръководството на "орлите" уволни старши треньора на отбора Бруно Лаже. 49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби. В Португалия вече имат фаворит за заместник на Лаже. Според медиите в страната Жозе Моуриньо може да поеме "орлите". Специалния е без работа отскоро, след като се раздели с Фенербахче. Моуриньо напусна Истанбул именно след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.

