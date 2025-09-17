Патриархът: Няма нещо по-голямо в живота от вярата, надеждата и любовта

В столичния храм "Света София" българският патриарх Даниил отслужи тържествена Света литургия по повод празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

"Няма човек без вяра, но не всяка вяра е спасителна", каза патриархът. "Православната вяра се е доказала зa две хилядолетия - укрепва човека, учи ни как да добием това, което е най-ценно в живота - вярата, надеждата и любовта. Няма нещо по-голямо в този живот от това - вярата, надеждата и любовта, и всеки може сам да си направи сметка за себе си: "Каква е моята вяра? Имам ли я? Каква е моята надежда за утре?" Много хора казват: "Повярвай в себе си". Един приятел казва: "Какво да повярвам в себе си? Ще падна след два метра и не мога да се вдигна. На кое да вярвам? Обаче Бог е силен да ме вдигне", заяди още Даниил.

След богослужението патриархът ще отслужи водосвет за празника на София на площад "Св. Александър Невски".