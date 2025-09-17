Войната в Украйна:

17 септември 2025, 10:26 часа 433 прочитания 0 коментара
Патриархът: Няма нещо по-голямо в живота от вярата, надеждата и любовта

В столичния храм "Света София" българският патриарх Даниил отслужи тържествена Света литургия по повод празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

"Няма човек без вяра, но не всяка вяра е спасителна", каза патриархът.   "Православната вяра се е доказала зa две хилядолетия - укрепва човека, учи ни как да добием това, което е най-ценно в живота - вярата, надеждата и любовта. Няма нещо по-голямо в този живот от това - вярата, надеждата и любовта, и всеки може сам да си направи сметка за себе си: "Каква е моята вяра? Имам ли я? Каква е моята надежда за утре?" Много хора казват: "Повярвай в себе си". Един приятел казва: "Какво да повярвам в себе си? Ще падна след два метра и не мога да се вдигна. На кое да вярвам? Обаче Бог е силен да ме вдигне", заяди още Даниил.

След богослужението патриархът ще отслужи водосвет за празника на София на площад "Св. Александър Невски".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ден на София патриарх Даниил информация 2025
