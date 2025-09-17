"Нима Макрон иска да остане в историята като последния френски президент": Нови ядрени закани по руската телевизия (ВИДЕО)

По руската държавна телевизия прозвуча поредна ядрена заплаха – този път спрямо Франция и Полша. В едно от най-известните предавания Соловьов Лайв, водещият попита гостите си: „Правилно ли разбирам, че Макрон иска да остане в историята като последния френски президент. Въпреки че няма да има кой да напише историята на Франция в случай на ядрена война“. "Ние ще я пренапишем", обажда се един от гостите му.
💥 On Russian state TV, propagandists threaten to wipe out France and strike Poland with nuclear weapons— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025
They seriously claim that "Macron will be the last president of France" and that "there will be no one left to write the country’s history after a nuclear war."
The… pic.twitter.com/jBk36n8a42
„Работата е там, че с всяка стъпка те (Западните страни) се приближават до момента, в който ще бъде нанесен ядрен удар по територията на Франция или по Полша, където ще бъдат разположени тези сили. В началото това ще стане с тактически ядрени оръжия. Това искам да кажа и на политиците, и на военните на Запад – вие се приближавате към този момент. А що се отнася до изявленията на Кийт Келог, че няма да посмеем, казвам – ще посмеем. Дори няма да имате време да го осъзнаете. Защото всичко това е отработено на много реални тренировки и учения и се е превърнало в автоматизъм“, заявява гостът на Соловьов.
Франция изпраща самолети за удари с ядрено оръжие в Полша
Припомняме, че вчера стана ясно, че Франция ще изпрати в Полша три изтребителя Rafale. Поради този брой, изявлението на френския президент Макрон беше посрещнато скептично, но впоследствие стана известно, че тези изтребители не са предназначени за сваляне на дронове, а за нанасяне на удари с тактическо ядрено оръжие, пише Defense Express.
Изданието разказва, че веднага след като началникът на щаба на въздушно-космическите сили на Франция Жером Беланжер публикува снимка с Rafale, които решиха да разположат на територията на Полша, истинският замисъл на Париж стана ясен. Според изданието Defence 24, и трите изтребителя Rafale принадлежат на Escadron de Chasse 2/4 La Fayette, която е базирана в 113-та авиобаза Saint-Dizier - Robinson. Това не са просто изтребители, а носители на ядрено оръжие.
Анализаторите от Defense Express отбелязват, че във Франция има само 20 такива самолета и те са част от силите за ядрено сдържане. Забележително е, че те са пристигнали в Полша заедно с ядрено оръжие, което теоретично може да се намира на борда на A400, който също е кацнал в Полша. Въпреки това, дали това е така в действителност, все още не е известно.
Посочва се, че разполагането на такива сили на летище Минск-Мазовецки под Варшава, което се намира само на 115 км от границата с Беларус, е повече от показателно. Забележително е, че изтребителите Rafale, за разлика от европейските изтребители, които при необходимост трябва да се въоръжат с американски ядрени бомби B61, носят свръхзвукови ракети ASMP-A. Изданието отбеляза, че те имат обсег от 500 км и развиват скорост до 3 Маха. Стандартният заряд е TN 81 с мощност от 100 до 300 килотона.
