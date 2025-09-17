Войната в Украйна:

3/3! България се класира за 1/8-финалите на Световното по волейбол след перфектна групова фаза

17 септември 2025, 10:17 часа 569 прочитания 0 коментара
3/3! България се класира за 1/8-финалите на Световното по волейбол след перфектна групова фаза

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра. Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На 1/8-фанилате следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации.

България продължава победната си серия на Световното по волейбол

На старта на мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения. България започна в титулярния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. Началото на мача бе с размяна на точки. В средата на гейма тимът на Бленджини взе преднина от 3-4 точки, която само успя да увеличи до края. Алекс Николов се отличи с атака и ас от сервис, след които резултатът стана 21:16. България стигна до седем геймбола при 24:17, когато Илия Петков затрудни със сервиса си чилийците и след успешна тройна блокада тимът затвори първата част.

Национален отбор по волейбол на България

Във втория гейм България взе аванс още при 4:1. Съперникът обаче не се отказа и намали изоставането си само до точка - 8:9. В тези минути вече основният ни реализатор - Алекс Николов, направи двуцифрен брой точки - 10. По-големият от братята Николови пусна остро топката зад блокада за 13:9, което предизвика селекционерът на Чили Даниел Неямкин да вземе прекъсване, за да накъса ритъма на игра. След блокада на Илия Петков преднината на родния тим стигна до 16:11. Ас на Аспарух Аспарухов доведе до 18:11, което предизвика ново прекъсване на чилийците, а треньорът на съперника даде указания на много висок тон на играчите си. Симеон Николов реши да атакува, вместо да вдига топката, и изненада противника за 22:12, като след това при контраатака отново Мони Николов реализира поредна точка. Алекс Николов направи още един ас, а Чили - неуспешна видео проверка за докосване на блока, което донесе успеха на България и във втората част с убедителното 25:12.

Третата част също започна отлично за тима на Бленджини със серия от сервиси на Алекс Николов и бързо 6:2. Симеон Николов също направи ас за 9:4, което доведе до поредно прекъсване за Неямкин. При 14:8 в игра за българския тим се появи и диагоналът Венислав Антов. След атака през центъра на капитана Алекс Грозданов резултатът стана 19:10, като последва ас на Симеон Николов. В игра влязоха вторият разпределител Стоил Палев и резервният либеро Симеон Добрев. България завърши мача с почти изцяло втори тим, като не паркета бяха още Борис Начев, Рукси Желев, а Антов реализира две поредни точки. Последната дойде отново от Алекс Николов, който стреля по блокада и в аут за 25:12.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача - 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела. / БТА

ОЩЕ: "Бленджини промени доста от манталитета на отбора"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол информация 2025
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес