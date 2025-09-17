Неочакван обрат в цената на петрола на фона на опасения за доставките от Русия

Цената на петрола отбеляза леко понижение в азиатската търговия, след като в предходната сесия нарасна с над 1 процент. Участниците на пазара очакват решението за лихвите на Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ по-късно днес, предаде Ройтерс. Петролните котировки приключиха вчерашната търговия със сериозен ръст от над 1 процент заради опасения за прекъсване на доставките от Русия след ударите с украински дронове.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, спаднаха с 14 цента или 0,2 на сто до 68,33 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поевтиня с 13 цента или също 0,2 на сто и един барел се продава за 64,39 долара.

Според трима запознати източника, цитирани от Ройтерс, руският държавен тръбопроводен оператор "Транснефт" е предупредил производителите в Русия, че може да се наложи да намалят добивите след украински атаки с дронове срещу важни пристанища и рафинерии на страната. "Пазарът е фокусиран върху геополитическата нестабилност и потенциалните прекъсвания на доставките от Русия. Притесненията на пазарите все още поддържат цените високи", заяви Емрил Джамил, старши анализатор в LSEG, компанията оператор на борсовата платформа в британската столица.

Решението на Фед

Инвеститорите очакват и решението за основните лихви на Фед по-късно днес. На него ще присъства новият член на Управителния съвет на институцията Стивън Майрън.

Президентът Доналд Тръмп снощи обяви, че току-що е подписал документи за назначаването на Майрън в Фед, след като кандидатурата му бе потвърдена от Сената.

Очаква се след днешното си заседание Фед да намали лихвите с 25 базисни пункта, което би трябвало да стимулира икономиката и да повиши търсенето на горива.

Пазарният анализатор на IG Тони Сикамор коментира, че фокусът на пазара ще бъде върху това "колко членове ще се присъединят към Стивън Майрън в подкрепа на понижение на лихвата с 50 базисни пункта", както и за сигнали за предстоящите лихвени намаления до края на годината.