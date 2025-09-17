Мъгли и облаци в планините, лоши условия за туризъм

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Времето е облачно и мъгливо, вятърът е умерен, а температурите са между 5 и 12°.

От ПСС вчера са помогнали на жена с болки в краката да слезе от местността около хижа „Плевен“.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.