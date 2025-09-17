Войната в Украйна:

Мъгли и облаци в планините, лоши условия за туризъм

17 септември 2025, 09:55 часа 174 прочитания 0 коментара
Мъгли и облаци в планините, лоши условия за туризъм

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Времето е облачно и мъгливо, вятърът е умерен, а температурите са между 5 и 12°. 

От ПСС вчера са помогнали на жена с болки в краката да слезе от местността около хижа „Плевен“.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мъгла планински туризъм информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес