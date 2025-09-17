Еврото и етажната собственост: Какви ще са правилата за плащания на договори, сметки и такси?

Всички суми по договори, задължения, вземания, сметки и фондове на етажната собственост в левове ще се считат за автоматично превалутирани от 1 януари 2026 г. по официалния банков курс 1 евро = 1.95583 лева, като няма да се изисква решение на общото събрание на блоковете и входовете за това преизчисление.

Това става ясно от отговор на писмен парламентарен въпрос на финансовият министър Теменужка Петкова към депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков, показва справка на Actualno.com в деловодството на Народното събрание.

Причината за въпроса той изтъква с факта, че у нас все още не е въведена масово практиката за професионално управление на жилищни сгради чрез частни домоуправители, като в резултат на това голяма част от организационните и финансовите въпроси се решават самостоятелно от жинущите в съответните входове. Поради това възникват поредица от въпроси относно прилагането на новите изисквания в периода на прехода към еврото, посочва Божанков.

На доверие?

В своя отговор министър Петкова уточнява още, че в периода на задължителното двойно обозначаване всички финансови документи като табла за разпределение на разходи, квитанции, съобщения и отчети, изготвяни от домоуправителите, следва да съдържат суми и в двете валути. И още - през целия януари 2026 г. домоуправителят на етажната собственост ще трябва да приема плащания и в двете валути, както е по закон, а след 31 януари - само в евро.

"Процесът на преминаване към еврото в рамките на етажната собственост не изисква изменения на договори, но предполага организационна подготовка и прозрачна комуникация със собствениците", предупреждава Петкова.

