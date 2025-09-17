Най-новите руски реактивни дронове: Нямаше да ги има без китайски двигател, германска помпа и западни микрочипове

Русия вече използва по-масово за въздушните си атаки срещу Украйна ново поколение дронове, разработено на основата на иранските дронове "Шахед". Става въпрос за "Геран-3" - този модел се употребява от Руската федерация поне от юни, 2025 година насам. Специалисти от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) разглобиха свален такъв дрон, за да покажат от какво точно е направен.

"Геран-3" е оборудван с камери и системи за видеопредаване. Навигацията на апарата се осигурява от антена CRPA на руската сателитна навигационна система "Комета-М". Но реактивният двигател на дрона е китайски - Telefly JT80, който е свободно достъпен на гражданския пазар. Актуалната му цена на дребно е 30-35 000 долара. Горивната помпа е Bosch т.е. германска марка, но украинците твърдят, че тя се произвежда в Чехия. Компанията в Чехия, която беше посочена за производител, отрече, че става въпрос за неин продукт – Още: Чешки двигател, германска помпа: Части от "Шахед"-ите, потопили Киев в кръв. Уцелен е турски завод, на "Байкар" (СНИМКИ и ВИДЕО)*

Отделно – в сваления безпилотен летателен апарат има микрочипове като Raspberry Pi4 – западно производство.

Дронът може да лети на разстояние от до 1000 км, а скоростта му е от 300 км/ч, което е 1,6 пъти по-високо от това на основния модел "Шахед". "Геран-3" достига максимална скорост от 370 км/ч при преминаване през зоните на действие на украинската противовъздушна отбрана, средствата за електронно заглушаване, а също и непосредствено при подхода към целта, обобщава специализираното украинско издание Defense Express.

НАТО не схваща, че войната вече е друга

Пред украинския телевизионен канал "Мы-Украина", Михайло Подоляк, политически съветник на украинския президент Володимир Зеленски, категорично заяви, че Русия е тествала ПВО подготовката на Полша т.е. на НАТО с пускането на двуцифрено число дронове. „Тестваха системите за противоракетна отбрана, за да видят как взаимодействат. Видяхме известен синхрон, но да се преструваме, че е било успешно, свалянето на 4 дрона от 25 или 21 и да го наричаме ефективно сваляне, звучи малко странно“, отбеляза Подоляк. Според него случилото се е показало, че ПВО в Полша не работи както трябва.

"Русия ясно се цели в обектите, които иска да удари. Това (ще) са удари с ракети и дронове на 2000 до 2500 километра дълбочина в европейска територия. Ще бъдат ли готови европейските ПВО системи да отблъснат синхронно атака от 400 дрона и 50 или 100 ракети, всяка от които носи бойна глава", попита Подоляк, като посочи, че изстреляните 20-тина дрона в Полша са били без бойни глави, но попита какво ще стане, ако дойдат стотици дронове с експлозиви наведнъж така, както става в Украйна при руските въздушни атаки.

