Полша получи още танкове Abrams. Как това ще се отрази на Украйна?

Полската армия получи нова партида от 38 основни бойни танка M1 Abrams, съобщава Military Watch Magazine. Според изданието това превръща страната в най-големия вносител на американски бойни машини сред всички членки на НАТО.

Договорът за доставка на Abrams на обща стойност 4,8 милиарда долара беше подписан през април 2024 г. между Варшава и Вашингтон. Настоящата доставка е третата по ред. Преди нея Полша вече е получила 116 броя от по-стария модел M1A1 в рамките на 13 месеца. Това са използвани танкове, участвали във военни операции.

Според Military Watch Magazine модификацията M1A2 SEPv3 се отличава с по-дебела челна броня, по-висока мощност на двигателя и модерни електронни системи, които позволяват мрежово-центричен бой. Оръдието на тези машини е съвместимо със съвременните подкалибрени снаряди M829A4. Изданието напомня, че предишната доставка е била само преди четири месеца – през май 2025 г. Още: Продавал военни тайни за танковете "Ейбрамс" на руснаците: Знаков арест в САЩ

По данни на Military Watch Magazine ускорените покупки на Abrams, както и на южнокорейския боен танк К2, са позволили на Полша да извади от въоръжение остарели германски Leopard 2 и съветски Т-72, използвани вече четири десетилетия. Според същите твърдения именно тези машини са били прехвърлени на Украйна в значителни количества като част от безвъзмездна военна помощ. Оценките варират, но според изданието Варшава е предоставила на Киев най-малко 350 броя снети от въоръжение танкове. Това частично компенсира сериозните загуби на украинската армия на бойното поле.

В началото на войната през 2022 г. значителна част от украинския танков парк се е състояла от остарелите Т-64. Според изданието тяхната замяна с по-надеждни и лесни за управление Т-72, предоставени от Полша, е променила структурата на украинските въоръжени сили и е създала нова отбранителна мощ.

Изданието отбелязва, че Съединените щати неколкократно са опитвали да доставят на Украйна различни модификации на Abrams. По твърдения на украински военнослужещи обаче машините се оказали проблемни за употреба в тежки климатични условия, тъй като електронните им компоненти били уязвими. Още: Русия не може да скрие колко тежки са новите санкции на ЕС. Големи новини от САЩ, докато 300 дрона и ракети полетяха към Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Military Watch Magazine посочва още, че първият сблъсък между украински Abrams и руски танкове е регистриран през февруари 2024 г.

Превод: Ганчо Каменарски