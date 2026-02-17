Как влияе на здравето прегърбената стойка на детето

Децата се прегърбват повече от всякога. Влезте във всяка класна стая и е трудно да не я забележите: деца, прегърбени над чинове, с прибрани рамене и глави, подаващи се напред. Лошата стойка при децата става твърде често срещана и не става въпрос само за това, че изглеждат прегърбени, но може да доведе до болки в гърба, напрежение във врата и дори да повлияе на дишането или концентрацията с течение на времето.

И така, защо се случва това? „Все повече деца днес развиват лоша стойка, напрежение във врата и болки в гърба – проблеми, които някога са се смятали за често срещани главно при възрастните. Променящият се начин на живот, особено след годините на пандемия, оказва все по-голямо натоварване върху растящия гръбнак на децата“, каза пред TOI Health д-р Бабита Джайн, главен директор и главен лекар по педиатрия в болница „Макс“ в Гуруграм. Лекарката казва, че времето пред екрана е основният виновник за нарастването на тази нездравословна тенденция.

И ефектите се проявяват рано. Някои деца се оплакват от болки в гърба или раменете, други просто изглеждат постоянно уморени или неспокойни. Освен физическия дискомфорт, стойката влияе и на увереността. Прегърбената стойка може да накара децата да изглеждат по-малко енергични или колебливи в социални среди и с течение на времето този език на тялото може да повлияе на това как се чувстват.

Един от най-големите фактори е прекомерното време пред екрана. Онлайн обучението, поради използването на смартфони, таблети, игрови конзоли и лаптопи, означава, че децата седят дълги часове, често прегърбени на легла или дивани без подходяща опора за гърба. С течение на времето това може да доведе до извити рамене, извита напред позиция на главата („текстови врат“), мускулно напрежение и постоянен дискомфорт.

В днешно време децата не играят толкова много навън и физическата активност наистина е понесла удар. Но бягането, катеренето и просто движението всъщност помагат за изграждането на мускулите на торса и гърба, които поддържат гръбначния им стълб здрав. Без тази сила, дори прости ежедневни дейности могат да ги оставят уморени, прегърбени или страдащи от болки. И дори не ме карайте да започвам за тежки ученически чанти. Да носиш претоварена чанта на едното рамо? Това е по същество колебание за проблеми - болки, прегърбване и дългосрочни проблеми с стойката.

Ранните предупредителни знаци не трябва да се пренебрегват

„Честите оплаквания от болки във врата или долната част на гърба, видимо прегърбване, неравни рамене или затруднено удобно седене за кратки периоди може да са признак за развитие на постурални проблеми. Ако не се вземат мерки, тези навици могат да допринесат за хронична болка и в някои случаи до проблеми с подравняването на гръбначния стълб по-късно в живота“, предупреждава д-р Бабита Джайн.

Решението не е драстично. Насърчавайте децата да се движат, да се разтягат и да са наясно как седят. Инвестирайте в столове и бюра, които действително поддържат размера им. И да, ограничете времето пред екрана, когато е възможно – или поне се уверете, че децата държат устройствата си изправени, вместо да се навеждат. Малките навици сега могат да предотвратят по-големи проблеми по-късно и да помогнат на децата да стоят изправени, буквално и преносно.