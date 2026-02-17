Левски разкарва трансферно желание на Веласкес, по което "сините" работиха с месеци

Ръководството на Левски няма да задържи бразилеца Рилдо отвъд края на сезон 2025/26, съобщава "Тема Спорт". 26-годишният полузащитник може да се счита за първото трансферно желание на Хулио Веласкес на стадион "Георги Аспарухов", като дойде през лятото на 2025 година след няколко месеца на много упорита работа по трансфера. Рилдо обаче така и не оправда очакванията, а сега "сините" нямат намерение да платят откупната му клауза.

Няколкомесечният труд на Левски отиде на вятъра - Рилдо така и не се наложи при "сините"

Рилдо пристигна в Левски под наем от португалския Санта Клара със срок за преотстъпване до 30 юни. От "Герена" платиха 60 000 евро, за да го привлекат под наем. И макар към него да имаше много високи очаквания през лятото, Рилдо така и не успя да се наложи в състава на Левски, като по-често разочарова с изявите си. Очевидно Веласкес не смята да разчита на него и предвид първите мачове за 2026 година, в които той се появи за едва 11 минути.

"Сините" работиха с месеци, за да го привлекат, но сега не смятат да го задържат

През лятото Веласкес сподели следното за трансфера на Рилдо: "В постоянна връзка съм с ръководството на клуба, в добри отношения сме. Например идването и включването на Рилдо в състава беше плод на нашия труд от няколко месеца". Информацията бе потвърдена и от ръководството, които на няколко пъти акцентираха върху това, че за този трансфер е работено дълго време, като имаше задоволство от свършената работа.

Рилдо обаче не бе единственото разочарование през есента - другото разочарование вече си тръгна от "Герена".