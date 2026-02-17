Магнезиев дефицит, който може да се появи на лицето

Магнезият е важен минерал, който помага на мускулите да работят, нервите да изпращат сигнали, сърдечният ритъм да бие и кожата да остане здрава. Когато тялото не получава достатъчно магнезий, малки промени могат да се появят по лицето и около очите. Преди да прочетете това, е изключително важно да знаете, че промените по лицето или около очите сами по себе си не означават нищо. Няколко неща могат да доведат до такива промени, като нередовен цикъл на съня, нива на стрес, алергии или промяна в рутината. Когато дори грижата за себе си и промените в начина на живот не водят до видими резултати, хората често се чудят дали хранителният дефицит, включително магнезий, е фактор.

Той помага за нервната сигнализация, отпускането на мускулите, регулирането на съня, разграждането на глюкозата и възстановяването на клетките. Когато приемът или усвояването са недостатъчни, тялото често се адаптира, вместо да сигнализира за дистрес, и първоначалните наблюдавани индикатори, ако има такива, може да са леки“, казва д-р Мохит Шарма, старши консултант по вътрешни болести в болница „Амрита“ във Фаридабад

Потрепването на клепачите, което продължава да ви притеснява

Едно от най-честите оплаквания в клиниките е потрепване на клепачите, което се случва от време на време. Повечето епизоди са безвредни и са свързани с умора, прекарване на твърде много време пред екран, консумация на твърде много кофеин или стрес.

Магнезият, от друга страна, помага за поддържане на стабилността на нервно-мускулната връзка. Ниските нива могат да повишат невромускулната възбудимост, което може да направи малките мускули, особено тези около очите, по-склонни да потрепват. Ако това потрепване се случва често, продължава дълго време или се случва и от двете страни, то се нуждае от нещо повече от просто успокоение.

Тъмни кръгове, които не изчезват, докато спите

Хората често мислят за тъмните кръгове като за козметичен проблем, но те са нещо повече от това, което се вижда на пръв поглед. Те могат да бъдат и признак за редица медицински проблеми. Дълготрайните тъмни кръгове под очите могат да бъдат причинени от недостатъчно сън, алергии, недостатъчно желязо или понякога недостатъчно количество хранителни вещества. Тънката кожа, лесно видимите кръвоносни съдове и промените в телесните течности играят роля, поради което кремовете сами по себе си не винаги работят.

Някои хора виждат подобрение, когато диетата им се подобри и отстранят евентуални недостатъци, но това варира значително от човек на човек.

Стягане в челюстта, напрежение в лицето и малки потрепвания

Пациентите често съобщават за необичайно усещане за стягане в лицето, характеризиращо се със стискане на челюстта, скованост на бузите или потрепване на устните, особено по време на стресови периоди.

Магнезият е естествен мускулен релаксант. Ниската му наличност може да направи мускулите малко прекалено активни, което може да доведе до главоболие от напрежение, болки в челюстта или умора на лицевите мускули. Тези симптоми обикновено не се появяват сами; те често се появяват заедно с тревожност или проблеми със съня.