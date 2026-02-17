Оставката на Румен Радев:

Поръчково убийство в гръцки затвор: Заподозрян е българин с прякор Разван

17 февруари 2026, 10:27 часа 266 прочитания 0 коментара
Български гражданин, който излежава доживотна присъда в гръцкия затвора "Домокос", е заподозрян в поръчково убийство на друг известен затворник, предаде гръцкото издание Kathimerini. Властите разследват смъртоносната стрелба като потенциално поръчково убийство, а не като спонтанно престъпление. Жертвата е 42-годишният Антонис Пападатос, който е бил прострелян три пъти в главата в неделя вечерта в затвора, пише още гръцкото издание. 

Стана ясно, че той е излежавал присъда за убийството на хотелския бизнесмен Димис Корфиатис в Закинтос през 2021 г. ОЩЕ: Откриха боеприпаси в гръцки затвор

Кой е българинът?

Предполагаемият стрелец, българският гражданин, известен като Разван, излежава доживотен затвор за убийството на гръцко-австралиеца Джон Макрис пред дома му във Вула през октомври 2018 г.

Герой ли е българинът?

Стрелбата е станала около 19:00 часа в стая без охранителни камери – описана от полицейски източници като единственото „сляпо място“ в затвора – обикновено използвана за срещи.

Според свидетели, Пападатос е влязъл в стаята въоръжен. Началникът на охраната твърди, че Пападатос е възнамерявал да го убие, но българският затворник го е обезоръжил и след това го е застрелял.

Разследващите обаче поставят под въпрос тази версия, питайки: „Защо, след като го е обезоръжил, го е прострелял три пъти в главата?“

Властите отбелязват, че според една от версиите на събитията Разван е примамил Пападатос на мястото, казвайки му „да отидем в офиса на началника на охраната“.

Началникът на затвора подаде оставка

Началникът на охраната е подал оставка след искане от Генералния секретариат за политика за борба с престъпността „заради небрежно изпълнение на служебните си задължения“.

Преди две години той беше подведен под отговорност за бягството на албански затворник по време на неправомерно предоставена отпуска. ОЩЕ: Мистерия в затвора: Как един извит прът доведе до последици

Деница Китанова
