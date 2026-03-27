"Файненшъл Таймс": VW ще произвежда части за "Железен купол" в Германия

Германският автомобилен концерн "Фолксваген" води преговори с израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defence Systems за възможно сътрудничество, съобщи „Файненшъл Таймс". В един от заводите на "Фолксваген" за леки автомобили може да започне производството на компоненти за военна техника.

Като се позовава на посветени източници, „Файненшъл Таймс" пише, че се предвижда преоборудване на изпитващия затруднения завод на концерна в Оснабрюк, провинция Долна Саксония, за производството на компоненти за израелската система за противоракетна отбрана „Железен купол". В тази връзка представител на "Фолксваген" заяви пред ДВ следното: „Изключено е компанията да се заеме с производството на оръжия в бъдеще, а ние няма да спекулираме относно по-нататъшните планове за завода в Оснабрюк".

В този завод обаче производството трябва да бъде преустановено през 2027 година. Затова компанията проучва различни перспективни варианти и "води преговори с участници на пазара", добавя представителят на "Фолксваген". По думите му към този момент няма конкретни решения за бъдещето на тази производствена мощност.

Заводът изпитва затруднения

Още от 2024 година "Фолксваген" търси решение за запазването на около 2300 работни места в завода в Оснабрюк. През септември м.г. бе взето решение работната седмица там да се съкрати с един ден в рамките на по-широки мерки за намаляване на разходите.

В момента в завода в Оснабрюк се произвеждат кабриолети VW T-Roc, автомобили Porsche Cayman и Porsche Boxter, както и малки серии автомобили от други марки от групата на "Фолксваген". По думите на представителя на концерна, продължават да се търсят начини за запазване на производството в този завод и в бъдеще.

В началото на март ръководството на концерна обяви планове за съкращаването на 50 000 работни места в Германия до 2030 година, след като печалбата спадна до най-ниското си ниво от 10 години насам. В последните години европейските автомобилопроизводители се сблъскаха с цяла поредица проблеми - както заради прехода към електромобилност, така и заради конкуренцията от страна на Китай. Както заяви пред акционерите председателят на УС на Фолксваген Оливер Блуме, концернът работи в „принципно друга среда".

„Файненшъл Таймс" твърди, че се планира всички 2300 работни места в Оснабрюк да бъдат запазени. Един от цитираните източници казва: „Целта ни е да запазим всички, дори да осигурим ръст. Потенциалът е много висок. Но това е индивидуално решение на самите работници - дали ще поискат да участват в този проект".

В съобщението се отбелязва, че германското правителство активно поддържа този план. То няма дял във Фолксваген, но провинция Долна Саксония държи почти 12 процента от акциите и 20 на сто от имащите право на глас.

Курс към бързо развиващия се отбранителен сектор

Ако сделката между "Фолксваген" и Rafael Advanced Defense Systems се потвърди, тя ще стане ярък пример за това как голяма промишлена компания разширява бизнеса си, насочвайки се към бурно развиващия се отбранителен сектор.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 година стойността на европейските отбранителни компании се удвои, а в някои случаи дори се утрои. В същото време европейските правителства увеличават военните разходи: само през 2025 година страните от ЕС са изразходвали за отбрана почти 400 милиарда евро.

"Фолксваген" засега не е предприел съществена преориентация към отбранителната промишленост. Дъщерната фирма на концерна - MAN - произвежда военни камиони съвместно с германския оръжеен гигант "Райнметал". Ако обаче плановете с Rafael Advanced Defense Systems се потвърдят, това ще бъде най-дълбокото въвличане на Фолксваген във военното производство след Втората световна война , когато компанията е произвеждала техника и бомби за нацисткия режим.

От информацията във „Файненшъл Таймс" излиза, че заводът ще произвежда военна техника и други компоненти за системата „Железен купол", но не и ракети. В условия, в които автомобилният и други промишлени отрасли в Европа и в Германия се сблъскват с различни трудности, работата в отбранителния сектор, който разполага със значителни парични средства и е готов за държавни инвестиции, става все по-привлекателна.

Преориентацията на промишлените предприятия към отбранителния отрасъл има "решаващо значение", ако увеличението на отбранителните разходи трябва да доведе до по-широки икономически ползи, казва Паоло Сурико, професор по икономика в London Business School. Но, по неговите думи, бюрокрацията и дългото очакване за получаване на необходимите разрешения за производство на продукция за отбранителния сектор могат да усложнят този процес.

Така смята и Ханс Кристоф Ацподиен, генерален директор на Федералното обединение на предприятията от сферата на сигурността и отбраната. Пред ДВ той казва, че макар квалификацията на работниците в автомобилната промишленост често да съответства на изискванията на отбранителните компании, преквалификацията и критериите за получаване на достъп до секретна информация могат да забавят този процес. „В момента сроковете за издаването на такива разрешения не са достатъчно кратки, за да се осигури оперативен преход на съответния персонал."

Паоло Сурико подчертава и, че за по-широка преориентация на сектори като автомобилостроенето към отбранителната промишленост е важно производството да остава достъпно за множество фирми, а не само за един голям играч. „Ако фирмите са повече, всяка от тях ще може да използва своите предимства и производството ще стане по-ефективно, а икономическите ползи - по-големи", казва той.

Производството в завода в Оснабрюк в сътрудничество с компанията Rafael Advanced Defense Systems може да започне в рамките на 12 до 18 месеца, пише „Файненшъл Таймс". Но по думите на източника, запознат с хода на преговорите, в препятствие може да се превърне съгласието на работниците да преминат към производството на въоръжение.

Източник: "Дойче веле"