Германия увеличава минималното заплащане - ето колко евро на час ще бъде то

В съответствие с плановете минималното заплащане на час в Германия се увеличава, реши кабинетът. От началото на следващата година то ще е 13,90 евро, а година по-късно ще достигне 14,60. Ръстът е с 13,9 процента и е най-големият, предприеман от десет години насам.

Долната граница за минималното заплащане в Германия бе въведена през 2015 година, припомня АРД. Тогава равнището бе 8,50 евро на час, а през 2022 бе решено да се вдигне до 12 евро. В момента минималното почасово заплащане е 12,85 евро.

Увеличението ще струва милиарди на работодателите

По данни на Федералната статистическа служба, от увеличението на минималното заплащане ще спечелят до 6,6 милиона души - особено жените и заетите в източната част на Германия. Този, който работи на минимално заплащане на пълно работно време, ще получава от януари 2026 година 190 евро повече на месец.

Решението за увеличението ще предизвика допълнителни разходи за работодателите в размер от около 2,2 милиарда евро догодина, а през 2027-а - 3,4 милиарда.

Увеличението на минималното заплащане е успех

Министърката на труда Бербел Бас похвали увеличението като "важна стъпка за повече справедливост и признание за тези, които ежедневно поддържат страната". Ръстът в минималната заплата е "успех за милиони хора, които работят усилено" - сега те ще получават осезаемо повече за труда си, подчерта Бас.

Германия се готви за война - купува оръжие на стойност 377 млрд. евро