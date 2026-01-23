Как Словакия стана "пералня за пари" с престъпен произход

Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември. Така Словакия се превръща във „важна страна за престъпниците, които инвестират пари от измами с ДДС в трафик на наркотици, трафик на хора и на оръжие“, допълни тя, а думите ѝ намериха широк отзвук в словашките медии.

Службата на Кьовеши е разкрила "мащабна и досега подценявана система от измами", сред които измамите с ДДС представляват най-сериозната заплаха.

„След като сравнихме информацията от всички наши случаи, установихме, че над 4700 подозрителни компании, свързани със 172 от нашите текущи разследвания за измама с ДДС, имат връзка със Словакия. С други думи, един от всеки три случая на измама с ДДС, разследвани от нас, има връзка със Словакия“, заяви Кьовеши пред словашките депутати.

Още: Без Унгария, Словакия и Чехия: Европарламентът със зелена светлина за заема от 90 млрд. евро за Украйна

Щети за 50 милиарда евро годишно

Звучи невероятно, че това се случва точно в Словакия, чието население от едва 5,4 милиона души съставлява около 1,2% от общото население на ЕС. От изнесената информация става ясно, че в разследваните случаи на измами почти 300 милиона евро са свързани с фондове за възстановяване – пари, предоставени от ЕС, за да помогнат на държавите членки да се възстановят от пандемията с Ковид.

„Измамите с ДДС са на върха на престъпната пирамида в ЕС. В момента това вероятно е най-доходната и най-малко рискова престъпна дейност“, заяви главната прокурорка, добавяйки, че само измамите с ДДС струват на ЕС около 50 милиарда евро годишно.

Словакия е „централен хъб“ за тази престъпна дейност

Още: Учителите в Словакия ударно ще използват изкуствен интелект - предоставят им 20 хиляди лиценза за ChatGPT

Тези пари се отклоняват от публичните услуги и се използват за подкопаване на върховенството на закона и за финансиране на организираната престъпност. Реакцията на словашкото правителство беше доста сдържана. „Един от основните приоритети на това правителство е борбата с данъчните измами и престъпната дейност, свързана с ДДС, която често излиза извън границите на Словакия“, коментира министърът на правосъдието Борис Суско след среща с Кьовеши. Той увери, че словашкото правителство е готово да приеме допълнителни законодателни мерки, ако това е необходимо.

Измамите с ДДС са стар проблем

Наблюдателите не са изненадани от шокиращите данни, изнесени от Кьовеши. „Словакия отдавна има проблем с измамите с ДДС“, коментира пред ДВ разследващата журналистка Зузана Петкова от фондацията „Zastavme korupciu“ (Спрете корупцията). Тя твърди, че по време на последователни правителства на Фицо законите са били променяни в полза на измамниците: „Така например данъчна измама до 20 000 евро вече не е престъпление, а данъчните измамници не подлежат на никакво наказание. Дори за по-големи суми наказанията бяха намалени“, казва Петкова.

В същото време правителството на Фицо премахна Службата на специалния прокурор, която се занимаваше с корупцията и икономическите престъпления. Разпусната беше и Националната криминална агенция (NAKA), която се занимаваше конкретно с корупция, организирана престъпност и данъчни измами. В резултат от това полицията и прокуратурата вече почти не разследват този вид престъпна дейност, казва разследващата журналистка.

Това дава повод на заместник-председателя на опозиционната партия „Свобода и солидарност“ (SaS) Мариан Вискупич да заяви пред Radio Slovakia International, че „Роберт Фицо превръща страната в пералня за европейски пари“.

Министрите се опитват да прехвърлят вината

Водещата коментаторка на словашкия ежедневник „Сме“ Беата Балогова е убедена, че положението е толкова сериозно, колкото го описва Европейската прокуратура. „Напълно вярвам на Кьовеши, когато предупреждава, че Словакия е станала център за потока на пари, произхождащи от престъпни дейности“, заяви тя пред ДВ. Според Балогова министрите в правителството на Фицо са се опитали да прехвърлят вината на своите предшественици в управлението. „С реакцията си правителството показва, че се опитва да омаловажи сериозния характер на измамите с ДДС в Словакия, вместо да предложи реални мерки“, добави Балогова.

Убийството на Ян Куциак

Има и още един тревожен аспект в тази история. Разследващият журналист Ян Куциак беше убит заедно с годеницата си през февруари 2018 г. Една от темите, по които той работеше, бяха именно измамите с ДДС и връзките между организираната престъпност и висши държавни служители, свързани с партията „Смер“ на Роберт Фицо.

„Работила съм с Ян по много случаи“, разказа Зузана Петкова пред ДВ. „Един от заподозрените, за които пишехме, беше бизнесменът с връзки в политиката Мариан Кочнер, обвинен, че е поръчал убийството.“ Кочнер, който излежава дълга присъда за различни финансови престъпления, два пъти вече е оправдаван по делото за убийството на Куциак - поради липсата на доказателства. Прокуратурата е обжалвала решението и делото ще бъде разгледано отново по-късно този месец.

„Кочнер е следил не само Куциак, но също и мен и няколко други разследващи журналисти. Той е използвал информация, получена от корумпирани полицейски служители“, казва Петкова. Разследващата журналистка казва, че и днес продължава да получава публични заплахи от политици от правителството.

Източник: Дойче веле