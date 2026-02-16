Как Тръмп накара Куба да страда

Комунистическата партия на Куба се бори за запазване на властта. А кубинците се борят всеки ден за физическото си оцеляване: часове наред няма ток, храните са скъпи и се купуват само с долари, общественият транспорт почти не съществува, да не говорим за бензина. Държавните служители работят най-много четири дни в седмицата, а в университетите и училищата се водят силно съкратени занятия, разказва в свой репортаж германската обществена медия АРД.

Остър недостиг на храни и лекарства

Хората трябва някак да се справят с трудната ситуация, която изсмуква жизнената им енергия: делникът им минава в чакане по опашки - пред хлебарницата, на пазара, пред държавните институции и лекарските кабинети. Има остър недостиг на храна и лекарства, часове наред няма ток. Последствията са недохранване и болести. Малкото стоки по пазарите са недостъпни за мнозина, а високата инфлация и доларизацията вдигат цените. Кубинското песо напълно се е обезценило, се посочва по-нататък в репортажа.

Още преди няколко десетилетия кубинците неволно са се превърнали в майстори на креативността и импровизацията. На това ги е научила историята на страната им: след 64 години икономическо ембарго от САЩ, неуспешни атентати срещу Фидел Кастро, краха на големия брат Съветския съюз и множество вътрешнополитически проблеми те са се научили как да оцеляват, пише АРД.

Самолетите не летят заради липса на керосин

Досега нито една криза не е успяла да се отрази на авторитарното революционно правителство. Но този път е различно, твърди американският президент Доналд Тръмп: петролната блокада ще свърши работа и режимът ще падне, уверен е той.

И действително: ситуацията се влошава, тъй като Венецуела и други страни вече не доставят петрол. Самолетите вече не се зареждат с гориво, много полети не се изпълняват или самолетите трябва да кацат в Доминиканската република за зареждане.

Крах за туризма на Куба

Туризмът, дълго време най-важният източник на валута за Куба, е силно засегнат. Много курорти са затворени заради липсата на горива, електроенергия и храни. В момента с някакви последни възможни полети от острова се извозват последните туристи.

"Това е крах за туризма, много тежък удар. Икономическите проблеми и липсата на горива сриват туризма. Няма как да се конкурираме с нашите съседи Мексико или Доминиканската република. Всичко се влошава, включително и обслужването", казва пред АРД Алехандро Морехон, който работи в туристическия сектор.

Тръмп заплашва с наказателни мита "нарушителите на блокадата"

В пристанището на Хавана са пристигнали 800 тона хуманитарна помощ от съседно Мексико - основни хранителни продукти, лекарства и хигиенни материали. Не обаче и петрол, след като Тръмп извади любимото си оръжие: той заплаши да наложи наказателни мита на всеки, който нарушава петролната блокада на Куба.

Мексико не може да си позволи това, уверява президентката Клаудия Шейнбаум: "Работим на дипломатичния фронт да възобновим доставките на петрол за Куба. Но, разбира се, не искаме санкции срещу Мексико", казва тя, цитирана от АРД.

Германия също изпраща хуманитарна помощ, а в Берлин възлагат сериозни надежди на сигналите за разговори между Хавана и Вашингтон. Междувременно обаче заместник-министърът на външните работи на Куба Карлос Фернандес де Косио смекчи очакванията. "Няма диалог на високо ниво между правителството на САЩ и Куба. Не мога дори да ви кажа, че има такъв на средно ниво. Разменихме съобщения с Вашингтон, но в момента не се води диалог."

Така че сделка не се очертава. Чрез блокада Доналд Тръмп е решен да събори режима в Хавана. Това обаче обрича хората в Куба на глад, посочва още германската обществена медия АРД.

Източник: Дойче веле