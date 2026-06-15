Роди се звезда, изгасна звезда: Тъжната история за погубения талант на Елвира Краснобаева (ВИДЕА)

Гимнастичката с българско гражданство Елвира Краснобаева обяви, че прекратява кариерата си. Новината идва след многобройни скандали, свързани със спортния път на състезателката. Излизането на Краснобаева на международната състезателна, която беше част от националния отбор на България, бе определено от Илияна Раева с думите: "Роди се звезда". Какво се случи с тази звезда и какъв беше нейният път от началото на края вижте в следващите редове.

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Постиженията

Кариерата на Краснобаева при жените започва ударно. На Европейското първенство в Будапеща Краснобаева печели бронз за съчетанието си с лента. През март същата година на Световната купа по художествена гимнастика в Палео Фалиро Елвира триумфира със златния медал в многобоя, във финалите се окичва със злато на обръч и два сребърни медала на бухалки и лента. Този ударен старт породи амбиции в семейството на Елвира, които очакваха тя да бъде една от двете български гимнастички, които да ни представят на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

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Ръководството на Българската федерация по художествена гимнастика определи за титулярки Стилияна Николова и Боряна Калейн, която стана вицеолимпийска шампионака. Сред феновете на спорта се коментираше, че майката на Елвира е искала Елвира да се състезава на мястото на Калейн. В Париж Краснобаева пътува с отбора като резервен състезател.

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Падението

Скоро след края на Олимпийските игри изненадващо стана ясно, че Елвира е търсила друга държава, за която да се състезава и напуска България. Новината бе истински шок и за ръководството на Федерацията, от която обявиха, че са вложили много средства и време за развитието на таланта на младата грация. Илиана Раева заяви, че от гимнастичката ще се търси обезщетение.

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Тогава стана ясно, че гимнастичката е потърсила вариант да се състезава за Франция, но от там са отказали. Следващият опит е бил с Азербайджан, но и тяхната федерация не се е съгласила да приеме Елвира. В крайна сметка бе обявено, че грацията ще се състезава под флага на Армения. Скоро след обявяването на тази информация от арменската федерация информираха за раздялата си с гимнастичката.

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Реакцията

"Тази прима имаше огромен шанс да играе на Олимпийските игри в Париж. Това, което Бранимира Маркова каза на целия екип и аз на Управителния съвет на федерацията, е, че ние взехме абсолютно решение, че ако тя направи по-добри състезания и класиране до последния момент, ще участва. Имаше различни мнения. За Стилияна нямахме никакви колебания, защото тя показа, че е най-силната в този момент. Между Боряна и Елвира битката беше изключително тежка. Втората е на 16 години, сменихме драстично композицията, тя започна да допуска грешки. И двете ги поставихме под много голямо напрежение, бяха много равностойни, но опитът на Боряна победи и в Париж се видя, че ние правилно сме допуснали нея", коментира казуса Илиана Раева.

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Причината

За тъжния развой на кариерата на Елвира вина до голяма степен има майката на момичето, коментират фенове в социалните мрежи. След оттеглянето на Елвира от НО на България официално бе обявено, че семейни причини са довели до решението. Същевременно майката на гимнастичката започна да си позволява груби коментари и и оценки за състезателките от националния отбор на България. В крайна сметка Елвира се установи в Русия. Там тя участва в няколко състезания, които не показаха блестящата форма, която тя имаше в България. Като причина бе посочен прекъснатия процес на тренировки.

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В крайна сметка Краснобаева не намери място в руския отбор (нито националния, нито в клуба на Алина Кабаева "Небесна грация"). При едно от последните състезания тя направи демонстративно изиграване, при което сякаш нарочно изпускаше уреда си и съвсем спокойно се разхождаше по килима. Решението за отказа на Елвира не изненадва никого, но буди огромни съжаления за пропилените възможности и талант на гимнастичката, която можеше да се превърне в световно име, благодарение на България.

Пожелания

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Феновете на художествената гимнастика пожелават на Елвира да е жива и здрава и благодарят за красотата, която тя внесе с присъствието си в най-красивия спорт. Но спортът не е всичко. Елвира е много млада и пред нея има много възможности за развитие, освен този на състезател. Нека тя намери своята посока на развитие и се чувства спокойна, уравновесена и най-вече щастлива по новия си път!

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Биография

Елвира Краснобаева е родена на 10 март 2008 г. в град Санкт Петербург. На 4-годишна възраст започва да се занимава с художествена гимнастика. През 2014 г. Елвира се премества със семейството си в България, в град Варна. Там тя постъпва в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ към балетния отдел и продължава да тренира художествена гимнастика в клуб „Грация". Личен треньор на Елвира е Светлана Юриевна. От 2024 година Краснобаева започва да се състезава при жените.

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