Крушарски попари надеждите на Левски и ЦСКА за звезда на Локо Пловдив: Има си договор – остава при нас!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред медиите след представянето на новия генерален спонсор на клуба. Бизнесменът обяви, че младежкият национал на България Севи Идриз няма да напусне „Лаута“ това лято. „Той има нов договор с Локомотив, остава при нас. Така че ви моля да задавате правилните въпроси", ката той пред журналистите.

Както е известно, към Севи Идриз имаше много сериозен интерес от страна на грандовете на българския футбол – Левски и ЦСКА. Фланговият футболист обаче ще продължи да носи екипа на Локомотив Пловдив.

„Тази година ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА“

„Ние сме сериозен клуб, тази година ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА. Ние имаме треньор, който е психолог, футболът е колективен спорт. Косич успя да направи от нищо нещо“, даде прогнози Крушарски за новия сезон.

„За организацията за честванията на 100-годишнината може да питате феновете. Въпреки че 95-годишнината лично аз я изнесох. Сега решиха, че аз съм кърлежът, който пречи на клуба. Ако ме поканят, ще помогна“, каза още той за неразбирателството с част от публиката.

Христо Крушарски реагира остро на въпрос, че са забавени плащанията на играчите в края на сезона.

„Това са ваши измишльотини, може да дрънкате колкото си искате. Всеки си знае мястото при нас - кога, защо и как. В края на сезона знаехме, че можем да се борим и за Купата и през първенството. Излязохме с чест и в двата мача“, смята собственикът на клуба.

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