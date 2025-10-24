Войната в Украйна:

Рекорден ръст: защо цените на петрола се изстреляха нагоре

24 октомври 2025, 12:08 часа 644 прочитания 0 коментара
Рекорден ръст: защо цените на петрола се изстреляха нагоре

Цената на петрола се повиши значително. При суровия петрол от сорта Брент от Северно море поскъпването е над 5 процента - на няколко пъти през деня цената му надхвърли границата от 66 долара за барел (159 литра). При американския суров петрол от сорта увеличението е в същите рамки – с 5,1% до 61,5 долара за барел. Според анализаторите от Дойче Банк цените на петрола реализират най-високия си ръст за един ден от юли насам.

Причините за поскъпването на суровината експертите виждат в новите американски санкции срещу руския енергиен сектор. Засегнати са двете най-големи руски петролни компании - държавните концерни „Роснефт" и" Лукойл", както и дъщерните им компании, контролирани от тях. 

Досега на Русия ѝ се разминаваше

Още: Цената на петрола с изненадващ завой на фона на санкциите срещу Русия

Всички активи на тези компании в САЩ сега ще бъдат замразени. Американски граждани и компании не могат да извършват сделки с тях, освен ако не разполагат със специален лиценз. С тази стъпка администрацията на Тръмп изненада пазарите, подчертава борсовият експерт Роберт Ретфелд от Wellenreiter-Invest. Целта на новите санкции на САЩ е да намалят приходите на Русия от петролния бизнес, с които страната финансира своята агресивна война срещу Украйна.

Въпреки всички досегашни санкции, Русия продължава да бъде един от най-големите играчи на петролния пазар. Страната е вторият по големина износител на петрол в света след Саудитска Арабия, припомня германската обществена медия АРД.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вторични санкции за Индия?

Но не само Русия и нейните петролни компании са подложени на все по-голям натиск, а и купувачите на руски петрол. Начело с Индия. Американският президент Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил по телефона във вторник, че Индия „няма да купува много петрол от Русия“, тъй като и той искал "да бъде прекратена войната между Русия и Украйна".

Още: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола

На дневен ред сега са тъй наречените вторични санкции от страна на САЩ, т.е. санкции срещу чуждестранни финансови институции и компании, които правят бизнес с руски петролни компании.

В хода на войната срещу Украйна, Русия се превърна в най-големия доставчик на петрол за Индия. През първите девет месеца на тази година в Индия са постъпвали по около 1,7 милиона барела руски петрол на ден - с помощта на тъй наречения руски "сенчест флот". Общо от декември 2022 г. до края на септември тази година Индия е закупила около 38 процента от целия руски износ на петрол. Само Китай е закупил още повече – 47 процента, сочат данните на независимия изследователски институт Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Огромните индийски покупки на руски петрол отдавна са трън в очите на Тръмп. Те са една от основните причини, поради които през август американският президент наложи наказателни мита от 50 процента върху индийския внос в САЩ.

 

Още: Провалената среща на Тръмп с Путин повлия на цената на петрола

Източник: Дойче веле

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
петрол цени петрол
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес