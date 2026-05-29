"109", "271", емотиконка на кутия сок: Пълзящият антисемитизъм в мрежите

"Хайде сега се опитайте 271 пъти да отгатнете какво означава думата "ханта" на един определен език": зад това на пръв поглед безобидно видео с близо 50 000 лайка в ТикТок в действителност се крие съдържание, което използва антисемитски кодове. Защото след информациите за случаи на хора, заразени с хантавирус на кораба "Хондиус", в социалните мрежи се разпространява антисемитска конспиративна теория, че евреите са в дъното на тази зараза, пише АРД.

Като доказателство се привежда това, че на иврит думата "ханта" означавала "измама". Това обаче е подвеждащо, защото, както изтъква сайтът за проверка на фактите "Mimikama", на разговорен иврит "ханта" означава по-скоро "безсмислица". Освен това името на вируса произхожда от наименованието на южнокорейска гранична река, където по времето на Корейската война през 1950-те години хиляди войници заболели от неизвестния дотогава вирус.

Цифров код омаловажава Холокоста

Видеото в ТикТок съдържа и още един антисемитски код - числото 271. То се използва от определени среди, които искат да омаловажат Холокоста. Според една конспиративна теория националсоциалистите са избили не 6 милиона евреи, а не повече от 271 000 души.

Омаловажаването на Холокоста се основава на списък от архивите „Аролзен" (Arolsen Archives), в който е посочен броят на смъртните актове, издадени за затворници от концентрационни лагери като Дахау, Бухенвалд и Берген-Белзен. Общо те са около 271 000. Това обаче е само броят на смъртните актове, които са били издадени постфактум след 1949 г. по молба на роднини на загиналите. Документът е непълен и далеч не съдържа всички данни за милионите евреи, които са били убити в лагерите на смъртта или са загинали при масови разстрели. Научно е доказано, че нацистите са убили между 5,29 млн. и малко над шест милиона евреи.

Опаковка сок като символ на евреите

Публикацията в ТикТок е типичен пример за често кодирания антисемитизъм на платформата, който е изследван в проучването „Дозирана омраза към евреите: измерване на антисемитизма в ТикТок". За целта авторите са анализирали общо 38 000 публикации. Изследването показва, че антисемитското съдържание се „опакова“ с мемета или емоджита, за да се приспособи към тенденциите на търсене или да се предотврати изтриването му от платформата. Така например емоджито на пакет със сок служи като символ за евреите, въз основа на приликата между английските думи „juice“ (сок) и „jews“ (евреи). В една публикация в ТикТок се разпространява например цитат на нацисткия лидер и пропагандатор Йозеф Гьобелс, където думата „Jude“ (евреин) е заменена с емоджито на пакет сок.

Числото 109, също като 271, се използва често като цифров код, с чиято помощ се разпространяват антисемитски съдържания. Тази практика се опира на грешното твърдение, че в хода на тяхната история евреите били уж прокудени от общо 109 страни. Числото 109 обаче не почива на никакви научно доказани факти, а често се използва като внушение от един антисемитски сайт в Австралия. Въпросното число е част от обичайния репертоар на антисемити, които твърдят, че евреите явно са лош и вреден народ, след като са били прогонени от толкова много държави. 109 се използва също и в наративи, които настояват за прогонването на евреите от онези държави, в които те в момента живеят.

Кодирана комуникация

Авторите на изследването смятат, че ТикТок е особено уязвим от подобни антисемитски внушения, защото платформата функционира предимно чрез предложения, направени от алгоритъма - "потребителите не са толкова активни в търсенето на съдържания, колкото следват във фийда си онова, което алгоритъмът им показва", казва Вин Бродерзен от Института за демокрация и гражданско общество в Йена, цитиран от АРД. Според него тъкмо иронични или провокативни съдържания се радват на особено голяма популярност, защото предизвикват повече реакции. В много от случаите те се ориентират по вирални тенденции в мрежата, които допълнително увеличават броя на интеракциите. Много от съдържанията съвсем съзнателно залагат на многозначителност, която буди любопитство и задържа потребителите по-дълго време в платформата.

„Често пъти антисемитизмът в дадена публикация става ясен едва от съчетанието на изображение, цифров код и музикален подбор – затова за много потребители невинаги е възможно да разберат какво всъщност е посланието. Това затруднява и модераторите на платформата да идентифицират тези съдържания, за да ги изтрият. ТикТок изтрива откровено антисемитските съдържания отчасти автоматизирано, казва Бродерзен. Но именно кодираната комуникация може много лесно да заобиколи рестрикциите.

Източник: "Дойче веле"

