Защо в Северна Корея изведнъж се появиха толкова много коли?

Ще ги познаете по цвета на регистрационния номер - ако е жълт, става дума за личен автомобил. А тези коли стават все повече по улиците на севернокорейската столица Пхенян. В социалните мрежи и във видеоклипове на информационни агенции все по-често се появяват кадри на нови автомобили и дори на задръствания по улиците на изолираната страна, разказва германската обществена медия АРД.

"Напоследък броят на превозните средства се е увеличил толкова много, че теми като замърсяването на въздуха са се превърнали в проблем за севернокорейските власти", казва Ли Сан-Йонг от изданието Daily NK, специализирано в отразяването на събития от Северна Корея. С нарастващия брой на автомобилите дори все по-често се обсъжда липсата на достатъчно паркоместа, обяснява още той пред АРД.

Почти никакви бензиностанции и автосервизи

Досега личният автомобил беше толкова необичаен в Северна Корея, че дори новите жилищни сгради в Пхенян са проектирани без паркоместа за жителите. Бензиностанции и гориво за леки автомобили също почти няма. Практически не съществува инфраструктура за резервни части, няма и автосервизи.

Но откъде идва това внезапно увеличение на колите по улиците на Северна Корея? Една от причините изглежда е промяна в законодателството, казва пред АРД Фредерик Шпор, ръководител на офиса на фондация "Фридрих Науман" в столицата на Южна Корея Сеул.

"От юридическа гледна точка вече е по-лесно да притежаваш автомобил в Северна Корея", обяснява Шпор и добавя, че само преди няколко години е било практически невъзможно да притежаваш личен автомобил.

Контрабанда от Китай?

Друга причина: въпреки че износът на коли към Северна Корея е в противоречие със санкциите на ООН, в момента явно много автомобили от Китай намират път към изолираната държава. "Да си представим, че китайските гранични служители си затварят очите или пък приемат подкупи - има много начини да прекараш автомобили през границата", казва Шпор.

"Когато днес пътувам в граничния регион между Китай и Северна Корея, забелязвам, че по пътищата се движат повече таксита и повече лични автомобили", казва и южнокорейската изследователка Джунг-Еун Ли, която е анализирала снимки, направени по протежение на 1400-километровата граница между Китай и Северна Корея.

Напоследък моделите са станали толкова разнообразни, че е трудно да се определи една доминираща марка. "Преди не беше така", казва още изследователката.

Без връзки нищо не става

Ясно е обаче, че голяма част от севернокорейците все още не могат да си позволят личен автомобил. Без тесни връзки с режима на Ким нищо не става. А в момента тези севернокорейски елити явно са обект на особено внимание, смята Фредерик Шпор.

"Има хора, които са натрупали пари - по какъвто и да е начин. И те изискват определен стандарт", обяснява Шпор. Според него на поддръжниците на режима просто се предлага нещо в замяна - например личен автомобил.

Самият Ким също се сдоби с луксозна кола в началото на 2024 година. Подари му я руският президент Владимир Путин.

Източник: Дойче веле