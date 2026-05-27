Във влака, на лифта, в парка: Новата система на Китай за тотално наблюдение не изпуска от поглед

Огромна база данни, в която са записани почти всички чуждестранни журналисти, базирани в Пекин около 2021 година - включително снимки от личните им документи, личните им телефонни номера, информация за визите им, датите им на раждане. На това попада случайно изследователят по киберсигурност с псевдоним NetAskari в незащитен китайски сървър.

Намира и собствените си лични данни в списък на китайската полиция с хора за наблюдение. "Когато работиш като журналист в Китай, в общи линии предполагаш, че винаги си в полезрението им. Това, което ме учуди обаче, беше колко лесно се намира тази изключително чувствителна информация", коментира NetAskari пред "Дойче веле".

Китайската система за контрол на обществото

Това, което NetAskari открива случайно, е част от новата китайска система за "холографски профили". Без да иска той е намерил демо версия на системата за дистанционно проследяване, създадена от Бюрото за обществена сигурност в град Джандзякоу, в провинцията домакин на Зимните олимпийски игри през 2022. Въпреки че това е само тестовата версия, данните в нея са съвсем реални и дават ясен поглед върху траекторията пред китайската машина за държавен контрол на обществото. Тя бързо се развива - от сравнително обикновена мрежа с улични камери до гигантска система за социален контрол, работеща денонощно, която съчетава различни видове данни и е способна да прави предвиждания.

От години в Китай функционира най-мащабната мрежа от охранителни камери. Данните за събираната информация в Джандзякоу показват, че властите могат да следят гражданите до изключително голяма степен. Системата вече не разчита само на полицейски камери по улиците. Тя записва включително вагона и мястото във влака, на което седи следеният човек при пътуване от Пекин до Шанхай например. Синхронизира и снимки от системите за лицево разпознаване на турникети в ски курорти. NetAskari установява, че движенията на негови познати, които наскоро пътували за ски почивка в Джандзякоу, са представени в изключителен детайл. "Идеята е просто да се обработва максимално много информация от възможно най-много източници в реално време", коментира изследователят. Системата записва ежедневните действия на следените - колко гориво използват, къде пазаруват, дали често ходят на места, където се събират подписи за петиции. Огромното количество данни после се опитват да пресъздадат карта с движенията на човека, навиците му и дигиталния му отпечатък, за да влезе тя в "цялостен архив".

Следене на чуждестранни журналисти

В рамките на тази все по-мащабна система за наблюдение властите обръщат все по-голямо внимание на чужденците - особено на журналистите, но и на други граждани от западни държави. Статистиката от "интелигентните доклади" на системата показва, че китайските служби за сигурност отделят непропорционално голямо внимание на граждани от страните от т.нар. Съюз "Пет очи" - САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия и Канада.

На някои чуждестранни журналисти се поставя специален "етикет" за следене в реално време - "проследяем". В момента, в който стъпят на територията на дадена юрисдикция, системата може автоматично да задейства ранни предупреждения за полицията. За независимата журналистика в Китай това е екзистенциална заплаха.

В миналото чуждестранните репортери, пътуващи до чувствителни региони като Синдзян, често разчитаха на опита си, за да се отърват от полицаите в цивилно облекло, които ги следяха. Сега алгоритмичните подобрения в полицейската система правят това невъзможно.

Тъй като системата има достъп до мобилни плащания, закупени билети и социални мрежи, властите могат напълно да предвидят маршрута ви, като гарантират, че при пристигането си ще видите само това, което те искат да видите. Ако мрежата засече, че общувате с определени лица, полицията може просто да се обади и да сплаши източниците ви. В този напълно затворен цикъл на наблюдение концепцията за "разследване, което минава под радара", се изкоренява систематично. "Вече не е нужно да изпращат две или три коли, за да те следят", казва NetAskari.

Системата знае точно къде ще отидете

Онова, което е истински революционно в тази система обаче, е способността ѝ за групов анализ и моделиране на връзки. Традиционното следене изисква огромен ресурс от полицията. "Интелигентното следене" се старае да установи междучовешки взаимоотношения с алгоритми. В центъра на системата е алгоритъм, който автоматично генерира мрежови графики на базата на това колко често е засичано дадено лице от определени камери и с кого е засичано на тях - така се идентифицира с кои хора общувавъпросното лице и колко време прекарва с тях.

Тази технология се развива от години. През 2019 китайският технологичен гигант "Хайсенс" подава документи за патентоване на "модели за цялостна връзка между хората", които целят да установят пътуванията, телефонните разговори и използването на превозни средства на разследваните. През 2025 Бюрото за обществена сигурност в Шанхай предоставя договор на стойност 200 000 долара на "Цялостна архивна система за персонала".

Високите нива на грешки и недостигът на човешки ресурси, характерни за предишните методи на ръчно наблюдение, бързо се заменят от безчувствени, изключително ефективни автоматизирани алгоритми. Трябва да се признае, че западните демокрации също се борят с противоречия, свързани със злоупотребата с технологии за наблюдение като Palantir. Но както посочва изследователят NetAskari, сравнението с авторитарната система в Китай е приемливо само донякъде. "В западните демокрации има дебат. В Китай този дебат изобщо не съществува. Полицията и Министерството на държавната сигурност просто правят каквото си искат при сравнително малък контрол."

Независимо дали става дума за чуждестранен журналист, който се лута из тесните улички на Пекин в разработване на материал, или за обикновен турист, почиващ в ски курорт, в крайна сметка всеки се превръща в код от огромен информационен панел. NetAskari казва, че в тази система хората се свеждат до числа, модели и векторни операции. Те се превръщат в "масив от данни", която може да бъде контролирана, оформяна и манипулирана според нуждите.

Източник: "Дойче веле"