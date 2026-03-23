Тръмп и Гренландия - ключови въпроси за изборите в Дания

През януари Дания се е готвела за нападение от страна на САЩ. Изпращането на датски войници в Гренландия не е било заради учение, както бе заявено официално. Допълнителните части са били прехвърлени на острова, за да защитават кралството, пише "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ). Подготвени са били и кръвни банки, и експлозиви, става ясно от разследване на датската обществена медия DR.

Министър-председателката Мете Фредериксен не коментира разкритията. По време на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък тя обаче заяви: "Намирахме се в най-тежкото външнополитическо положение от Втората световна война насам". За нея е ясно, че положението може и да се е поуспокоило, но заплахата не е отминала. "За съжаление продължавам да смятам, че желанието на американския президент да анексира Гренландия не е изчезнало", заяви тя пред DR. Затова, когато във вторник в Дания се проведат парламентарни избори, решаващият въпрос ще бъде кой ще може да се противопостави на Доналд Тръмп, отбелязва НЦЦ.

Фредериксен може и иска да се изправи срещу Тръмп - но дали ще го направи?

Мете Фредериксен би могла, както доказа многократно през последните месеци, пише швейцарското издание. По време на кризата в Гренландия тя защитаваше страната си и дори обяви предсрочни избори, за да се възползва от позитивите на силната си позиция. Фредериксен, която управлява Дания от 2019 г., се кандидатира за трети мандат. Последните допитвания отреждат водещо място на нейните социалдемократи - 21,2 процента от гласовете. Но победата на нейната партия няма непременно да е достатъчна за сформирането на правителство.

Дания се е подготвила за война със САЩ за Гренландия

Фредериксен ще има нужда от коалиционни партньори. Датският парламент традиционно се дели на два големи блока - социалдемократите и либералите. Според актуалните социологически проучвания силите им са почти изравнени. От 2022 г. социалдемократите управляват в коалиция с либералите и умерените. "Странното правителство", както го определя Фредериксен, успя да преведе страната през несигурните във външнополитически план времена, посочва НЦЦ. Но покрай това забрави вътрешнополитическите проблеми. Затова социалдемократите отбелязаха историческа загуба на местните избори през есента на 2025 г. - те загубиха в 89 от 98-те общини.

Не е изключено след изборите във вторник на власт да дойде дясноцентристко правителство, прогнозира швейцарското издание. В този случай най-вероятно министър-председател ще стане Троелс Лунд Поулсен – лидерът на либералите, който в момента е министър на отбраната и вицепремиер.

Поулсен - отбраната като ключова и в неговата кампания

След три години интензивно сътрудничество Фредериксен и Поулсен застанаха един срещу друг в предизборната борба. Но пък и двамата не изключват напълно сътрудничеството и в бъдеще, пише швейцарското издание.

Фредериксен има опит в справянето с кризи и успя да увеличи тежестта на Дания в Европа. Съотнесено към БВП на глава от населението никой не оказва на Украйна по-силна подкрепа от Дания например. На датска територия дори бе изградена украинска фабрика за ракетно гориво.

Министър-председателката не се остави да бъде сплашена от Тръмп. Критиците в страната дори казват, че на моменти тя е провокирала американския президент с поведението си. Факт е обаче, че през януари американците дадоха заден ход, припомня НЦЦ. Голямата ескалация, за която съществуваха опасения, не се състоя.

След нападението на Русия срещу Украйна Дания започна усилено да се въоръжава. Военната служба обхвана и жените, а партията на Поулсен иска до 2030 г. да увеличи разходите за отбрана до пет процента от БВП. Това е и в центъра на кампанията на Поулсен - опита му с въпросите на сигурността.

Значението на умерените и на Гренландия

Човекът, който най-вероятно ще реши кой ще има мнозинство в парламента обаче се казва Ларс Льоке Расмусен, пише швейцарското издание. Сегашният външен министър дълго време бе член на партията на Поулсен, докато през 2021 не я напусна и не създаде собствена партия – Партията на умерените.Те се позиционират между блоковете, което отрежда ключова роля на Расмусен, отбелязва НЦЦ.

Гренландците също ще участват в датските парламентарни избори. И наред с Расмусен, и те, и жителите на Фарьорските острови в крайна сметка могат да се окажат решаващи за това кой да стане премиер. В бъдеще Гренландия ще иска нейното мнение да има повече тежест, когато става дума за острова, подчертава НЦЦ. И този, който ще иска да разчита на подкрепата на гренландските депутати в коалиционните преговори, ще трябва да има това предвид.

Източник: Дойче веле