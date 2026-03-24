Туризмът в Турция - има ли опасност заради войната в Иран?

Турция е известна най-вече с хубави плажове по Средиземноморието, но може да предложи и още много: културни пътувания из историческите забележителности в Анадола, гмуркане, алпинизъм и екскурзии из провинциите на граничните региони, които в продължение на десетилетия бяха недостъпни заради кюрдския конфликт. Днес и тези нови маршрути са популярни както сред местните, така и сред чуждестранните туристи.

На четвърто място в света

По официални данни Турция е приела през 2025 година близо 64 милиона туристи, а оборотът на бранша е достигнал 56 милиарда евро. Година по-рано Турция изпревари Италия и се класира на четвърто място сред най-предпочитаните туристически дестинации след Франция, Испания и САЩ.

От пандемията насам браншът инвестира интензивно в комфорта и сигурността. Надеждите бяха, че тази година туристите ще надхвърлят 65 милиона, а оборотът ще достигне 59 милиарда евро. Но войната в Иран внезапно обърка тези планове.

Във всички източни и югоизточни градове на Турция пътувания и нощувки се отменят, съобщават със загриженост от сектора. Досега бе обичайно в третата седмица на март да идват много туристи от Иран, за да празнуват персийската Нова година и идването на пролетта в популярните хотели близо до границата, да пазаруват и да се срещат с живеещите си в Турция роднини. Тази година обаче нищо подобно не се наблюдава.

100 процента откази от граничещите с Иран провинции

Според Статистическата служба на Турция, напоследък от Иран са идвали средно по 3,3 милиона туристи годишно. Така излиза, че те заемат петото място по брой посетители след тези от Русия, Германия, Великобритания и България.

„От началото на войната в Иран пътуванията от източните и югоизточните съседи на Турция се сринаха изцяло. Нещата изглеждат по същия начин и в обратната посока“, казва пред ДВ Онур Тундждемир, шеф на фирмата „Ayanis Tour“. Неговата компания от 1997 година насам предлага пътувания до Иран и Ирак, най-вече в съседните кюрдски области. „През последните седмици получаваме само откази и ни се налага да връщаме предплатените суми“, обяснява той.

Войната дава непосредствено отражение и върху икономиката в граничните региони. По думите на Тундждемир браншът вече е претърпял сериозни загуби заради насочените против режима протести в края на 2025 и началото на 2026 г., но от 28 февруари е настъпил абсолютен застой – и то точно сега, когато краят на Рамазана и началото на персийската Нова година съвпадат.

Ще има ли последствия за европейския туристически пазар?

„Конфликти като актуалната ескалация в Близкия изток имат непосредствен ефект върху туризма“, казват за ДВ от Германския съюз на туроператорите DRV. Неговият президент Албин Лойдл конкретизира: „Високите цени на керосина, удължените самолетни маршрути заради затварянията на въздушното пространство и вероятните капацитетни проблеми могат в средносрочен план да се отразят на увеличаващите се цени на полетите“. Същевременно туристите се пренасочват към други райони, например на запад, към Испания. И това може да се отрази на цените, тъй като търсенето и предлагането се променят.

Въпреки това експертите изтъкват, че голяма част от пътуванията за лятото, а и за есента вече са резервирани. „Много германци планират ваканцията си максимално рано. От данните за края на януари излиза, че любима лятна цел за периода между май и октомври 2026 е Турция – и по отношение на оборота, и по отношение на броя на резервациите“, казват от DRV. Плътно зад Турция се нареждат Испания и Гърция.

Опасност за популярни цели като Истанбул и Анталия няма

Каан Кавалоглу, председател на Съюза на хотелиерите и туроператорите в Средиземноморския регион (AKTOB), подчертава, че на популярни места като Истанбул, Бодрум или Анталия няма никаква опасност за туристите, поради което там няма масова отмяна на заявките. Въпреки това от AKTOB регистрират определена сдържаност, най-вече сред туристите от Великобритания. Резервациите от Русия и Германия са останали стабилни на желаното ниво.

Международната консултантска фирма Oxford Economics прогнозира, че през 2026 година туризмът в Близкия изток може да отбележи спад между 11 и 27 процента. А понеже летищата в държавите от Персийския залив са важна отправна точка за световния туризъм и оттам минават 14 процента от полетите, може да се стигне и до ефекта на доминото.

Анализаторите обаче в момента са предпазливи с оценките си, тъй като негативните последствия зависят от много фактори – от продължителността на войната до ситуацията след това. Турският експерт по туризма Мехмет Излер от своя страна е оптимист: „Турският туристически бранш е много устойчив. Справихме се с кризи като пандемията, войната в Украйна и арменско-азербайджанския конфликт. Междувременно сме натрупали много опит в това отношение“. Той потвърждава, че от Иран и от арабските страни масово се отменят резервации, но смята, че туристическите потоци от регионите, в които се води война, могат да се насочат към по-сигурните дестинации в Средиземно море, в това число – и към Турция. Въпреки това допълва: „Следващите четири до шест седмици ще бъдат решаващи".

Източник: Дойче веле