Николаос Цитиридис се завърна в "Като две капки вода", за да обяви, че ще раздава пари (СНИМКА)

Вчерашният епизод на "Като две капки вода" (23 март) беше изпълнен с много силни емоции. Но не само участниците в тазгодишния сезон предизвикаха вълнение. Изненадващо на сцената се качи и Николаос Цитиридис, който участва в миналогодишното издание на предаването. Появата му предизвика бурна реакция, след като той обяви: "Имам нова работа!". Той излезе пред всички с огромен плакат, от който стана ясно, че ще води ново предаване, което се казва "Smart Face". Цитиридис уточни, че ще обикаля различни градове и ще раздава различни парични награди, като най-голямата ще е 10 000 евро.

Малко след това в профилите на Цитиридис в социалните мрежи се появи и снимка от новия телевизионен формат, който ще започне съвсем скоро.

"SMART FACE идва в България тази пролет в ефира на NOVA!

Николаос Цитиридис излиза на улицата, за да раздава пари на случайни хора, които се впускат в предизвикателството", беше съобщено онлайн.

Повече подробности засега не бяха разкрити.

Как премина шестият лайв?

Участниците в Сезона Слънце за пореден път успяха да развълнуват зрителите и членовете на журито, за които оценяването се оказа сложна задача. Деветимата известни мъже и жени излязоха от зоната си на комфорт и трогнаха всички с неповторимите си имитации.

В края на вечерта първото място зае Алекс Раева. Тя грабна първата си победа в "Като две капки вода" в образа на вокалистката на The Cranberries - Долорес О’Риърдън - със силно изпълнение на "Ode To My Family".