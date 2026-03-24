Нарушил ограничителна заповед, пребил жена си: Задържаха мъж

Полицаи задържаха 34-годишен мъж от Свищов, нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие и упражнил побой над съпругата си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

Снощи около 20:00 ч. съдействие в полицейското управление в дунавския град е потърсила 28-годишна жена. Тя обяснила, че ѝ е бил нанесен побой от майка и съпругът ѝ. Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че същата вечер е възникнал скандал между тъжителката, майка ѝ и съпругът ѝ, който е прераснал в побой, с което 34-годишният мъж е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие, уточниха от дирекцията.

След намесата на полицията мъжът е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди дни мъж на 38 години от свищовското село Горна Студена беше задържан след сигнал за физическо насилие спрямо дъщеря си.

