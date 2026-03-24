Обрат: Спряха обществена поръчка за ремонт на един от значимите футболни стадиони у нас

Столичният тим Локомотив София, който играе в елитното футболно първенство на България, получи неприятна новина, след като обществената поръчка за ремонт на техния стадион в кв. "Надежда" бе прекратена. Причината са редица нарушения, заради които областният управител Вяра Тодева е взела решение да преустанови поръчката. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 година.

Прекратиха обществената поръчка за ремонт на стадион "Локомотив" в София

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена. Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта.

Към момента в Областната администрация на област София е открито единствено копие на договор (с лице различно от проектанта), с който на администрацията се дарява работен проект за обекта и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка при условията на публично състезание.

Още: Походът към титлата продължава: Левски се поизмъчи, но удари Черно море и запази аванса си пред Лудогорец

Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и същият не е отразен в счетоводните регистри.

Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес. Такива са предвидените междинни плащания до 90% от цената на договора след приети строително-монтажни работи, без да е посочено на какви етапи ще се приема работата. Отделно, ЗОП допуска гаранцията за изпълнение на договора да бъде до 10%. Процедурата обаче е обявена с гаранция от 1%, което не защитава интереса на държавата, предвид, че към датата на приемането, изпълнителят ще е получил 90% от стойността на договора.

След прецизиране на условията, Областна администрация на област София ще обяви обществената поръчка отново, така че проектът да бъде реализиран в предвидения срок - 30.06.2027 година.

Още: Милиони левове за зала на чертеж: "Градът на здравето", който чака своята арена повече от десетилетие