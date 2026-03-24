Спорт:

24 март 2026, 9:27 часа 159 прочитания 0 коментара
Интересен завой в курса на еврото

Курсът на еврото остава близо до психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар днес, след срив вчера и последвало възстановяване. Като цяло единната валута е на ниски котировки към долара в последните седмици. Основен фактор за тях бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от цялостното отслабване на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1591 долара или над нивото от вчера.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 24 март /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1596 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Още: Опашка се изви пред БНБ за втората българска колекционерска монета в евро

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 26 февруари - единната европейска валута бе със стойности от 1,1817 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес