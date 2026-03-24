Лъчо Танев: Има много сериозен интерес към двама играчи на Левски

Известният футболен мениджър Лъчезар Танев разкри, че в момента има много сериозен интерес към двама играчи на Левски. Той не пожела да назове имената на въпросните състезатели, както и на клубовете, които ги следят, но най-вероятно става дума за отбори от чужбина. Бившият халф на ЦСКА и националния отбор на България говори пред колегите от „Дарик радио“ като коментира предстоящия летен трансферен прозорец.

Както е известно, в последно време се заговори за много сериозен интерес от страна на чужди клубове към нападателя на Левски Мустафа Сангаре и към левия бек на „сините“ Майкон. Възможно е точно тях да е визирал Лъчо Танев, който има сериозни връзки в испанския футбол. Именно местните Севиля и Бетис следят бразилския бранител на родния гранд.

Двама играчи на Славия също са впечатлили чуждите скаути

„Много пъти сме го казвали – между първоначален интерес и трансфер е дълъг пътят – има наблюдавани хора, не искам да цитирам това, което знам. Има сериозен интерес към двама играчи от Левски, двама играчи от Славия. Винаги се е гледало и наблюдавало преди трансфер“.

„Много зависи от динамиката на мача, който ще дойдат да следят скаутите. Всички тези модерни системи сега са много добри, но те са за добиване за първоначална представа за футболиста. Важно е състоянието на играча в конкретния мач, много зависи от това дали ще се стигне до сделка“, заяви Лъчезар Танев.

