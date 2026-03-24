Съдбата на поскъпването на тол таксите изглежда е решена засега

24 март 2026, 8:48 часа 227 прочитания 0 коментара
Съдбата на поскъпването на тол таксите изглежда е решена засега

Временно планираното увеличение на тол таксите може да бъде спряно. Това потвърди и проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление, пред БНТ. Той изрично уточни, че увеличението, което касае тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и беше предвидено за 1 април, 2026 година, съдържа различни компоненти. Парите, които идват по тях - например за замърсяване с вредни емисии, отиват не във фонда за пътищата, а в други фондове, които адресират съответен проблем. В случая с вредните емисии - за борба със замърсен въздух.

Че отлагане на поскъпването ще има загатна служебният финансов министър Георги Клисурски. Причината е логична - войната в Иран и растящите цени на горивата, които товарят транспортния сектор извънредно и непредвидено.

Повече от 40 000 фиша са издадени за превишена "средна" скорост, каза още Асенов. "Колкото по-малко глоби, толкова по-добре, по-малко жертви на пътя", добави той. И уточни, че има дискусии с КАТ за разширение на мрежата за средна скорост, за да не свикват шофьорите с вече известни участъци, където тя се мери и да внимават само там да не нарушават правилата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
