Десетки тонове храни с изтекъл срок в хасковски склад, министър Христанов пита има ли връзка с Брендо (ВИДЕО)

Стотици тонове храни с неясен произход бяха открити в хладилен склад край Хасково при съвместна акция на Министерството на земеделието и МВР, съобщи преди дни служебният министър Иван Христанов в ефира на Nova News. Първоначалната информация гласеше, че част от продуктите са били съхранявани при неподходящи условия, а днес (24 март) Христанов потвърди, че десетки тонове са с изтекли срокове на годност. Проверява се и хипотеза, според която храните са били връщани от търговската мрежа, преопаковани и отново пускани в продажба.

„Става дума за много мащабна операция, която вероятно е действала години наред и е тровила българския народ“, заяви Христанов. Собствениците на склада вече са установени, а обектът е запечатан. По случая е подаден сигнал до прокуратурата и до ГДБОП, а НАП са на терен.

"Проверили сме 1/4 от складовете. Работим на -22 градуса", каза служебният министър във видео във Facebook.

Връзка с Евелин Банев - Брендо?

"Колегите от BIRD вече направиха връзката и с Брендо. Ние не можем да я потвърдим или отхвърлим, защото не сме разследващ орган, но е наистина много интересно, ако в действителност се окаже, че този склад е бил създаден и покровителстван от Брендо, защото това повдига и други въпроси: предните министри и шефове на БАБХ имали ли са връзка с Брендо?", каза още Иван Христанов във връзка с осъдения и излежаващ присъда за наркотрафик Евелин Банев.

В случая министърът цитира публикация на разследващата медия BIRD.bg от вчера, в която се твърди, че фирмата "Милки груп био" е складирала 255 тона месни и млечни продукти с изтекла годност в хладилна камера в Хасково. Изданието се позовава на свои източници, които са потвърдили информацията. Разследващите журналисти свързват компанията именно с Брендо.

Справка в Търговския регистър показва, че "Милки груп био" ЕООД е с едноличен собственик на капитала от 2013 г. Поля Димитрова. Тя е и едноличен управител от 2011 г., като преди това е била съуправител с Вилор Христов. В разследване на BIRD от 2023 г. се казва, че Христов, роден в Русия, но отдавна притежаващ и българско гражданство, е свързан с Евелин Банев - Брендо.

Случаите с "Милки груп био" от миналото

През 2012 г. разследващи засякоха група за ДДС измами около фирмата "Милки груп био" като част от по-мащабна акция, насочена именно в тази посока. За първи път схемата била засечена от НАП към 2007 г., а по данни на МВР - към 2012 г. щетата за бюджета за целия период на действие на веригата е достигнала около 50 млн. лв. Схемата, разплетена в акция "Млекарите", се е въртяла около търговия с млека.

В края на 2012 г. съдът пусна и четиримата задържани в акцията. На Поля Пеева, която също бе арестувана първоначално, не бе наложена никаква мярка за неотклонение, защото не бяха намерени доказателства за участието ѝ в престъпна група. Тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов беше намекнал по онова време, че участниците в тази престъпна схема може да са били предупредени за акцията предварително.

През 2025 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществени санкции за извършено нарушение на "Милки груп био" заради пренебрегната "забрана за въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите" (чл. 31 от ЗЗК). Глобата бе на стойност 1 046 337 лв. (0,3% от общия оборот на предприятието за 2023 г.), а конкретната причина - открито краве мляко в овче сирене.

