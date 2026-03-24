Мъртъв по документи, жив на практика: Мъж в Хърватия се сблъска с бюрокрацията на смъртта

Ненад Маркович от хърватския град Вировитица дори не знаеше, че системата го е обявила за мъртъв, докато не се опита да купи ваучер за мобилен телефон. Когато картите му не работеха, той се свърза с мобилния оператор и беше шокиран. "Ние сме ви блокирали, защото вие сте мъртъв", бил отговорът на мобилния оператор. Посъветвали го да отиде в службата по вписванията, за да го "съживят", споделя потърпевшия пред HTV, предаде хърватската медия "Индекс".

Чия е грешката?

Оказа се, че в болницата във Вировитица е имало объркване на самоличности. Там починал мъж със същото собствено и фамилно име. Поради тази грешка Маркович е регистриран в системата като починал.

Директорът на Многопрофилната болница във Вировитица, Динко Блажевич, потвърди, че е започнато вътрешно разследване. Най-вероятно става въпрос за административна или човешка грешка.

Реакциите по случая

Министърът на здравеопазването Ирена Хрстич заяви, че е твърде рано да се правят заключения, но че очаква подробен доклад.

Хърватската асоциация за насърчаване на правата на пациентите осъди случая и призова за спешно въвеждане на цифрови и организационни механизми в системата.

Как живее "мъртвият" Маркович?

Оказва се, че след установяване на грешката, данните са коригирани и той може да говори по телефона, но проблемите му не са приключили. Той все още няма достъп до парите си, докато не му бъде издадена нова лична карта.