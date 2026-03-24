Мъртъв по документи, жив на практика: Мъж в Хърватия се сблъска с бюрокрацията на смъртта

24 март 2026, 9:29 часа 380 прочитания 0 коментара
Ненад Маркович от хърватския град Вировитица дори не знаеше, че системата го е обявила за мъртъв, докато не се опита да купи ваучер за мобилен телефон. Когато картите му не работеха, той се свърза с мобилния оператор и беше шокиран. "Ние сме ви блокирали, защото вие сте мъртъв", бил отговорът на мобилния оператор. Посъветвали го да отиде в службата по вписванията, за да го "съживят", споделя потърпевшия пред HTV, предаде хърватската медия "Индекс".

Чия е грешката?

Оказа се, че в болницата във Вировитица е имало объркване на самоличности. Там починал мъж със същото собствено и фамилно име. Поради тази грешка Маркович е регистриран в системата като починал.

Директорът на Многопрофилната болница във Вировитица, Динко Блажевич, потвърди, че е започнато вътрешно разследване. Най-вероятно става въпрос за административна или човешка грешка.

Реакциите по случая

Министърът на здравеопазването Ирена Хрстич заяви, че е твърде рано да се правят заключения, но че очаква подробен доклад.

Хърватската асоциация за насърчаване на правата на пациентите осъди случая и призова за спешно въвеждане на цифрови и организационни механизми в системата.

Как живее "мъртвият" Маркович?

Оказва се, че след установяване на грешката, данните са коригирани и той може да говори по телефона, но проблемите му не са приключили. Той все още няма достъп до парите си, докато не му бъде издадена нова лична карта.

Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия грешка бюрокрация мъртъв
